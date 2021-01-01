Певице Келли Кларксон после развода придется платить алименты мужу

Речь идет о 2 миллионах долларов в год!

В июне прошлого года в СМИ появилась информация о том, что американская певица Келли Кларксон решила расторгнуть брак с Брендоном Блэкстоком. Обладательница «Грэмми» и музыкальный менеджер расстались через 7 лет после свадьбы.

Читай также: «Мисс Украина-Вселенная» Анастасия Суббота объявила о беременности

А на днях стало известно, что развод обернулся для Кларксон огромными финансовыми потерями. Как сообщает People, 27 июля судья округа Лос-Анджелес вынес приказ, согласно которому Келли должна выплачивать 150 тысяч долларов в месяц в качестве алиментов экс-супругу и еще 45 601 доллар в месяц в качестве алиментов на детей.

Таким образом, 43-летний Блэксток будет получать от бывшей жены 195 601 доллар в месяц, а это примерно 2,4 миллиона долларов в год. Кроме того, суд обязал певицу выплатить 1,25 миллиона долларов за услуги адвоката ее экс-мужа и за расходы на продолжающийся развод.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: