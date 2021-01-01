Вокс пытается отсудить песню про лабутены.

Борьба за песню: Экс-солистка Ленинграда подала в суд на Шнурова Instagram

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс пытается отсудить права на песни у Сергея Шнурова. Она подала иск о нарушении ее авторских прав.

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Отметим, что ранее артисты пытались договориться без суда. Адвокат Вокс запрашивал 19 миллионов рублей компенсации, но артист отказался. После чего Алиса подала иск в суд против Шнурова и его компании.

К слову, певица принимала участие в записях песен таких, как «Лабутены», «Экспонат», «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье» и «Плачу». Во всех этих треках звучит вокал Алисы, но не во всех клипах она снималась. После ссоры артистов, Сергей Шнуров выступал без солистки, чем навлек на себя претензии коллеги.

Кроме того, ссора между Шнуровым и Вокс длится уже не первый год. До этого певица обвиняла лидера «Ленинграда» в абьюзе.

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