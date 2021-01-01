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У 49-летнего актера Уэнтуорта Миллера диагностировали аутизм

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Звезда сериалов "Побег" и "Флэш" сообщил о диагнозе на своей странице в Инстаграм.
У 49-летнего актера Уэнтуорта Миллера диагностировали аутизм
У 49-летнего актера Уэнтуорта Миллера диагностировали аутизм
Getty Images

Известный американский актер Уэнтуорт Миллер, который сыграл Майкла Скофилда в “Побеге“ и Капитана Холода в “Флэше", шокировал подписчиков новостью о проблемах со здоровьем.

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На своей странице в Инстаграм 49-летняя знаменитость сообщил, что у него обнаружили аутизм. Диагноз мужчина узнал еще прошлой осенью после длительной диагностики.

“Этой осенью исполняется 1 год с тех пор, как я получил неофициальный диагноз аутизма. Предшествовала самодиагностика. Затем следует формальный диагноз. Это был долгий и несовершенный процесс, который требовал обновления. Я мужчина средних лет. Не пятилетний. И я признаю, что доступ к диагностике - это привилегия, которой многие не пользуются. Скажем так, это был шок. Но не неожиданность“, - вспомнил Миллер.

Актер признался, что недостаточно знает об аутизме, поэтому хочет посвятить все свое свободное время изучению этого расстройства. Также он заявил, что считает такой диагноз подарком и никогда бы не отказался от него, даже если бы была такая возможность.

“Я недостаточно знаю об аутизме. (Здесь есть что знать.) Сейчас моя работа, похоже, развивает мое понимание. Переосмысление пятидесятилетнего жизненного опыта через новый угол. На это потребуется время“, - написал Уэнтуорт.

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Теги: Уэнтуорт Миллер, аутизм
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Источник: ivonа bigmir)net

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