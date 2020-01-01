Впервые в истории: украинка стала первой женщиной-дирижером Байройтского фестиваля

Оксана Лынив открыла фестиваль.

В Воскресенье, 25 июля 2021 года, состоялось торжественное открытие оперного фестиваля в немецком Байройте. Украинка Оксана Лынив стала первой женщиной, которая дирижировала оркестром к 145-летию престижного фестиваля. Она презентовала оперу «Летучий голландец». А готовится к почетному событию она начала еще в прошлом году.

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Отметим, что гражданка Украины оставила свой след в истории, став первой женщиной-дирижером.

После выступления аплодисменты зрителей не стихали более 10 минут, все были в восторге от ее таланта. К слову, концерт посетила канцлер Германии Ангела Меркель.

Известно, что Оксана Лынив родилась в 1978 году, в украинском городе Броды. Она закончила Львовское музыкально училище имени Станислава Людкевича и государственную музыкальную академию имени Николая Лысенко. Также она является лауреатом премии «Women in Arts 2021» в категории «Женщины в музыке» и первой женщиной-дирижером Оперы и филармонического оркестра в городе Грац.

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