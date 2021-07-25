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Умер известный джазовый музыкант

Ему было 76 лет.
Умер известный джазовый музыкант
Умер известный джазовый музыкант
twitter.com/DavidBowieReal

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В понедельник, 26 июля 2021 года, стало известно, что умер музыкант Джон Хатчинсон, который долгие годы боролся с болезнью. Ушел из жизни он в больнице, 25 июля 2021 года.

На официальной странице покойного Дэвида Боуи в Twitter опубликована публикация о том, что джазовый гитарист скончался от продолжительной болезни:

«Мы думаем о семье и друзьях Джона Хатчинсона, который вчера скончался в больнице после продолжительной болезни. Джон был описан как «полузабытый и малоизвестный джазовый гитарист и ветеран трех важных групп Дэвида Боуи в течение семи лет с 1966 по 1973 год», - говорится в посте.

76-летний «забытый и малоизвестный джазовый гитарист», которого так называют в публикации, сотрудничал с культовым британским исполнителем Дэвидом Боуи в период с 1966 по 1973 год. Также он был соавтором хита «Space Oddity».

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Теги: Джон Хатчинсон, Дэвид Боуи, смерть звезд, джаз, новости звезд
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Источник: Ivona

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