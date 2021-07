Умер известный джазовый музыкант

Читай также: Дочь принца Гарри и Меган Маркл внесли в очередь на трон

В понедельник, 26 июля 2021 года, стало известно, что умер музыкант Джон Хатчинсон, который долгие годы боролся с болезнью. Ушел из жизни он в больнице, 25 июля 2021 года.

На официальной странице покойного Дэвида Боуи в Twitter опубликована публикация о том, что джазовый гитарист скончался от продолжительной болезни:

76-летний «забытый и малоизвестный джазовый гитарист», которого так называют в публикации, сотрудничал с культовым британским исполнителем Дэвидом Боуи в период с 1966 по 1973 год. Также он был соавтором хита «Space Oddity».

Ours thoughts are with the family and friends of John Hutchinson who passed in hospital yesterday after a long illness. John was described as “a semi-retired and little-known jazz guitarist and a veteran of three important David Bowie bands for seven years between 1966 and 1973.“ pic.twitter.com/hTwgPSidcv