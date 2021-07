Певица Pink взяла на себя штраф гандболисток, которые отказались играть в бикини

Читай также: Вечерний лук за 100 тыс грн: Тина Кароль выбирает костюм в кристаллах

Известная американская певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом «Pink», поддержала норвежских спортсменок, которые отказались надевать бикини во время матча олимпийского турнира по пляжному гандболу. Атлетки вышли на игру в шортах, после чего были оштрафованы на полторы тысячи евро.

После чего знаменитость на своей странице в Twitter опубликовала пост, в котором вызвалась погасить штраф гандболисток:

Отметим, что согласно правилам Международной федерации гандбола, спортсменки должны носить плавки-бикини «с плотной посадкой» (ширина сторон не должна превышать 10 сантиметров).

После прогремевшего скандала появилась информация, что в этом году федерация гандбола пересмотрит форму спортсменок, и возможно внесет некоторые изменения.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.