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Певица Pink взяла на себя штраф гандболисток, которые отказались играть в бикини

Певица предложила оштрафовать федерацию по гандболу за сексизм.
Певица Pink взяла на себя штраф гандболисток, которые отказались играть в бикини
Певица Pink взяла на себя штраф гандболисток, которые отказались играть в бикини
instagram.com/pink

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Известная американская певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом «Pink», поддержала норвежских спортсменок, которые отказались надевать бикини во время матча олимпийского турнира по пляжному гандболу. Атлетки вышли на игру в шортах, после чего были оштрафованы на полторы тысячи евро.

После чего знаменитость на своей странице в Twitter опубликовала пост, в котором вызвалась погасить штраф гандболисток:

«Я очень горжусь женской командой Норвегии по пляжному гандболу за протест против крайне сексистских правил, касающихся их «униформы». Европейскую федерацию гандбола надо оштрафовать за сексизм. Вы молодцы, леди. Я с радостью заплачу за вас штраф. Продолжайте в том же духе», - написала Pink.

Отметим, что согласно правилам Международной федерации гандбола, спортсменки должны носить плавки-бикини «с плотной посадкой» (ширина сторон не должна превышать 10 сантиметров).

После прогремевшего скандала появилась информация, что в этом году федерация гандбола пересмотрит форму спортсменок, и возможно внесет некоторые изменения.

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Теги: Пинк, спорт, новости звезд, гандбол
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Источник: Ivona

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