Украинские звезды осуществили мечты пенсионеров.

Анна Тринчер, Илона Гвоздева и другие звезды осуществили мечты бабушек и дедушек Пресс-служба

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Ко Всемирному дню бабушек и дедушек, который отмечается 25 июля, украинские звезды осуществили мечты людей почтенного возраста. Знаменитости приняли участие в фотопроекте «Делись улыбкой», в котором осуществляются заветные мечты пенсионеров.

Участниками фотопроекта стали звезды и лидеры мнений из разных сфер - в паре с обычными бабушками и дедушками.

Алла Костромичова, украинская топ-модель с мировым именем, основатель модельного агентства «KModels» и лагеря для подростков «Models Camp», научила уверенно чувствовать себя перед камерой 66-летнюю Наталью Иванову.

Алла Костромичова Пресс-служба

Анна Тринчер, певица, суперфиналистка вокального шоу «Голос країни 8», актриса сериала «Школа» и блогер, дала 75-летней бабушке Елене мастер-класс игры на фортепиано.

Анна Тринчер Пресс-служба

Илона Гвоздева, известная украинская танцовщица, хореограф и победительница шоу «Танцы со звездами», станцевала танго с 72-летним Александром Гоем.

Илона Гвоздева Пресс-служба

Лилит Саркисян, художница и основательница бренда «IIIIT artstore», научила 61-летнюю Надежду Меркульеву рисовать акварелью свои легендарные цветы.

Лилит Саркисян Пресс-служба

«В детстве я мечтала увидеть мир и сыграть в кино. Что ж, моя первая мечта уже давно стала реальностью: я побывала уже в сорока странах. А к актерству добавилась еще одна большая цель - подняться на Килиманджаро. Я уверена, что мечты должны осуществляться не смотря на обстоятельства и возраст. В свои 66 лет Наталья только начинает модельную карьеру, и мне было приятно разделить с ней эти моменты. Я уверена, впереди ее ждет еще множество интересных съемок», - делится украинская топ-модель Алла Костромичова

Сейчас проект в активной фазе: организаторы одну за другой осуществляют мечты бабушек и дедушек.

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