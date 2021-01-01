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Netflix объявил ТОП-10 самых популярных сериалов по просмотрам в Украине

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Рейтинг сериалов стриминговой платформы Netflix, которые нравятся украинским зрителям.
Netflix объявил ТОП-10 самых популярных сериалов по просмотрам в Украине
Netflix объявил ТОП-10 самых популярных сериалов по просмотрам в Украине
Getty Images

Мегапопулярный стриминговый сервис Netflix составил рейтинг сериалов, которые больше всего нравятся украинским пользователям. Список из десяти телевизионный картин был обнародован на официальном сайте платформы.

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Так, лидером по просмотрам в Украине стал сериал «Секс/Жизнь». По сюжету главная героиня, которая вышла замуж и родила двух детей, все никак не может забыть свое бурное прошлое с экс-бойфрендом. Неожиданно бывший появляется на горизонте…

Вторую строчку рейтинга занял документальный сериал «Как стать тираном», в котором упоминается Украина. В частности, в картине рассказывают о Голодоморе.

Третье место досталось сериалу «Хороший врач» о молодом хирурге, у которого в детстве диагностировали аутизм и синдром саванта. Врач обладает уникальными способностями - невероятной памятью и чувствительностью к проблемам человеческого организма.

В ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине также вошли:

  • 4. «Рик и Морти»
  • 5. «Я никогда не...»
  • 6. «Великолепная семерка»
  • 7. «Люпен»
  • 8. «Охотники на троллей: Восстание титанов»
  • 9. «Элита»
  • 10. «Бладшот»

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Теги: сериалы, что посмотреть, Netflix
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Источник: ivonа bigmir)net

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