Netflix объявил ТОП-10 самых популярных сериалов по просмотрам в Украине
Мегапопулярный стриминговый сервис Netflix составил рейтинг сериалов, которые больше всего нравятся украинским пользователям. Список из десяти телевизионный картин был обнародован на официальном сайте платформы.
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Так, лидером по просмотрам в Украине стал сериал «Секс/Жизнь». По сюжету главная героиня, которая вышла замуж и родила двух детей, все никак не может забыть свое бурное прошлое с экс-бойфрендом. Неожиданно бывший появляется на горизонте…
Вторую строчку рейтинга занял документальный сериал «Как стать тираном», в котором упоминается Украина. В частности, в картине рассказывают о Голодоморе.
Третье место досталось сериалу «Хороший врач» о молодом хирурге, у которого в детстве диагностировали аутизм и синдром саванта. Врач обладает уникальными способностями - невероятной памятью и чувствительностью к проблемам человеческого организма.
В ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине также вошли:
- 4. «Рик и Морти»
- 5. «Я никогда не...»
- 6. «Великолепная семерка»
- 7. «Люпен»
- 8. «Охотники на троллей: Восстание титанов»
- 9. «Элита»
- 10. «Бладшот»
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