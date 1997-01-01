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Звезда «Гладиатора» и «Храброго сердца» умер от сердечного приступа

На момент смерти американскому актеру было 65 лет.
Звезда «Гладиатора» и «Храброго сердца» умер от сердечного приступа
Звезда «Гладиатора» и «Храброго сердца» умер от сердечного приступа
tmz.com

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В пятницу, 23 июля 2021 года, умер известный американский актер и бодибилдер Майк Митчелл. На момент смерти ему было 65 лет. Причиной смерти знаменитости стал сердечный приступ, который произошел в лодке, на которой он отдыхал в Турции.

О смерти Майка сообщил его представитель:

«Было очень трудно поверить в это. Внезапная смерть международного актера, честного человека, настоящего друга, глубоко расстроила нас», – сказал менеджер.

Отметим, что Митчелл страдал от сердечных приступов еще с 2006 года. Они мучали его 15 лет. Когда состоятся похороны звезды пока неизвестно.

Еще в 1994 году он считался самым сильным человеком Великобритании. Он профессионально занимался бодибилдингом. Также 2010 году актер получил премию «Живая легенда» за заслуги в этом виде спорта. Позже начал актерскую карьеру и прославился благодаря таким фильмам, как «Гладиатор», «Храброе сердце» и «Эммердейл».

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Теги: Майк Митчелл, смерть звезд, новости звезд, болезни звезд, сердечный приступ
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Источник: Ivona

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