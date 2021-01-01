Умер один из создателей "Ласкового мая"

Продюсер Алексей Мускатин ушел из жизни в 59-летнем возрасте.

В субботу, 24 июля, умер один из самых известных российских продюсеров Алексей Мускатин. О смерти 59-летнего организатора концертов сообщил продюсер Андрей Разин, с которым они вместе основали популярную группу “Ласковый май“.

Читай также: В Новом Орлеане подожгли дом Бейонсе и Jay-Z

На своей странице в Инстаграм Разин рассказал, что причиной смерти Мускатина стала продолжительная болезнь. Однако, он не рассекретил, какой именно недуг забрал жизнь у Алексея. По словам Разина, продюсеру пытались помочь множество артистов. А судя по аккаунту покойного, в июле ему сделали трансплантацию костного мозга.

“На 60-м году жизни ушел из жизни великолепный мой друг, один из самых первых, кто протянул мне руку помощи после того, как я работал в группе «Мираж» директором, Лёша Мускатин. Мы, артисты, все пытались ему помочь, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее и забрала у нас Алексея. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Алексея. Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа «Ласковый май». Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют. Лёша, мы будем всегда тебя помнить. Группа «Ласковый май», «Дискотека «Союз» и все твои друзья-артисты скорбят. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны“, - написал Разин.

Отметим, что кроме “Ласкового мая“ и “Миража“, Мускатин также работал с музыкальными коллективами “Кар-Мэн“, “Машина времени“ и “Воскресение“.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: