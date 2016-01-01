Олимпийские игры в Токио 2020: Дарья Билодид завоевала первую медаль

Дзюдоистка повезет в Украину "бронзу".

В субботу, 24 июля 2021 года, на Олимпийских играх в Токио состоялся бой за «бронзу» между украинской дзюдоисткой Дарьей Билодид и израильтянкой Широй Ришони. Весь бой украинская спортсменка держала зрителей в напряжении и в конце поединка одержала победу над соперницей.

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К слову, сегодня Дарья уже провела несколько боев. 20-летня украинка не сумела пройти в финал олимпийского турнира, проиграв в полуфинальной схватке японке Фуне Тонаки. Она завоевала первую медаль для сборной Украины на Олимпиаде в Токио, в весе до 48 кг.

Также стоит отметить, что Билодид является двукратной чемпионкой мира по дзюдо в весовой категории до 48 кг (2018 и 2019 годы), а также чемпионкой Европы (2017) и победительницей Европейских игр в Минске в 2019 году. На Олимпиаде в Токио украинка являлась одной из главных фавориток на победу.

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