Звезда «Алиениста» Даниэль Брюль станет гостем Одесского кинофестиваля

Актер презентует свой новый фильм и проведет мастер-класс.

Организаторы 12-го Одесского кинофестиваля объявили первые имена гостей из-за границы. В этом году Украину посетит немецко-испанский актер Даниэль Брюль, который наиболее известный по ролях в «Алиенисте», «Первом мстителе: Противостояние» и «Бесславных ублюдках».

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43-летний артист вместе с кинопродюсером Мальте Грюнертом представит их совместный фильм «Плохой сосед», а также проведет мастер-класс.

Напомним, что Одесский кинофестиваль 2021 пройдет с 14 по 21 августа.

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