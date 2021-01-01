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Звезда «Алиениста» Даниэль Брюль станет гостем Одесского кинофестиваля

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Актер презентует свой новый фильм и проведет мастер-класс.
Звезда «Алиениста» Даниэль Брюль станет гостем Одесского кинофестиваля
Звезда «Алиениста» Даниэль Брюль станет гостем Одесского кинофестиваля
Getty Images

Организаторы 12-го Одесского кинофестиваля объявили первые имена гостей из-за границы. В этом году Украину посетит немецко-испанский актер Даниэль Брюль, который наиболее известный по ролях в «Алиенисте», «Первом мстителе: Противостояние» и «Бесславных ублюдках».

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43-летний артист вместе с кинопродюсером Мальте Грюнертом представит их совместный фильм «Плохой сосед», а также проведет мастер-класс.

Напомним, что Одесский кинофестиваль 2021 пройдет с 14 по 21 августа.

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Теги: Одесский кинофестиваль, Даниэль Брюль
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Источник: ivonа bigmir)net

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