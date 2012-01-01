Украинка заняла призовое место на «Славянском базаре 2021»

Украину на конкурсе представляла 28-летняя певица из Ужгорода.

Украинская исполнительница Рената Штицель, которая поехала представлять Украину на конкурсе «Славянский базар 2021», заняла второе место. Конкурс проходил в белорусском городе Витебск.

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Отметим, что первое место досталось представительнице Сербии Ирине Арсениевич, а третье место было разделено между конкурсантами из Азербайджана и Словакии. Также второе место украинка разделила с белорусом Даниилом Мышковцом. А обладателем Гран-при стала певица Рухия из Казахстана.

Денежные призы исполнителей:

Гран-при. Казахстан – 20 тысяч долларов;

1 место. Сербия – 15 тысяч долларов;

2 место. Украина – 5 тысяч долларов;

2 место. Беларусь – 5 тысяч долларов;

3 место. Азербайджан – 2,5 тысяч долларов;

3 место. Словакия – 2,5 тысяч долларов.

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Отметим, что Рената Штифель известна как финалистка нацотбора на «Евровидение 2012». В начале карьеры ее продюсером был Тимофей Нагорный. А наибольшую узнаваемость ей принес хит «Душа», который написал Руслан Квинта. В 2019 году певица участвовала в российской версии шоу «Голос». Также она помолвлена с инвестиционным менеджером по имени Чарльз, с которым больше года состоит в отношениях.

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