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Украинка заняла призовое место на «Славянском базаре 2021»

Украину на конкурсе представляла 28-летняя певица из Ужгорода.
Украинка заняла призовое место на «Славянском базаре 2021»
Украинка заняла призовое место на «Славянском базаре 2021»
instagram.com/renatashtifel

Украинская исполнительница Рената Штицель, которая поехала представлять Украину на конкурсе «Славянский базар 2021», заняла второе место. Конкурс проходил в белорусском городе Витебск.

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Отметим, что первое место досталось представительнице Сербии Ирине Арсениевич, а третье место было разделено между конкурсантами из Азербайджана и Словакии. Также второе место украинка разделила с белорусом Даниилом Мышковцом. А обладателем Гран-при стала певица Рухия из Казахстана.

Денежные призы исполнителей:

  • Гран-при. Казахстан – 20 тысяч долларов;
  • 1 место. Сербия – 15 тысяч долларов;
  • 2 место. Украина – 5 тысяч долларов;
  • 2 место. Беларусь – 5 тысяч долларов;
  • 3 место. Азербайджан – 2,5 тысяч долларов;
  • 3 место. Словакия – 2,5 тысяч долларов.

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Отметим, что Рената Штифель известна как финалистка нацотбора на «Евровидение 2012». В начале карьеры ее продюсером был Тимофей Нагорный. А наибольшую узнаваемость ей принес хит «Душа», который написал Руслан Квинта. В 2019 году певица участвовала в российской версии шоу «Голос». Также она помолвлена с инвестиционным менеджером по имени Чарльз, с которым больше года состоит в отношениях.

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Теги: Рената Штифель, Славянский базар, участники, награды звезд, приз
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Источник: Ivona

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