Виталию Кличко – 50: лучшие цитаты боксера и политика

В юбилей мэра Киева Виталия Кличко мы решили вспомнить его смешные фразы, которые стали крылатыми.

Сегодня, 19 июля, свой день рождения отмечает бывший профессиональный боксер, обладатель званий «Почетный» чемпион мира по боксу по версии WBC, чемпион мира по боксу по версии WBO и WBC, чемпион Европы по боксу среди профессионалов EBU, шестикратный обладатель титулов чемпиона мира по кикбоксингу по разным версиям, а также общественный деятель, политики и градоначальник Киева. После окончания спортивной карьеры, Виталий начал активно заниматься политикой. Именно во время пребывания на посту мэра столицы он прославился перлами, которые выдавал во время общения с журналистами. В прошлом году Виталий Кличко даже выдал книгу, где собрал свои самые меткие и смешные высказывания. Сегодня мы решили вспомнить самые забавные фразочки мэра Киева.

Цитаты Виталия Кличко: ТОП-10

Готовиться к земле. Один из самых популярных ляпов Виталия Кличка, когда он посоветовал киевлянам готовиться к земле.

Еще один яркий ответ журналисты получили на вопрос о тарифах на коммунальные услуги и о том, что делать, если не будет горячей воды. «Чтобы холодная вода превратилась в горячую ее нужно подогреть».

В ожидании назначения своих заместителей Кличко запутался в их количестве: «У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю почему».

В интервью на телеканале «Интер» Виталий Кличко заявил о встречах с мертвыми: «Хочу обратить внимание всех, я встречался с многими милиционерами которые погибли, с людьми, демонстрантами, которые погибли и все задают вопрос…»

Общением с погибшими все не закончилось и Виталий Кличко поразил всех своими способностями смотреть в завтрашний день. «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»

Конфуз случился и когда Виталий Кличко пытался почтить память великого тренера Валерия Лобановского. «Лобановского с нами нет, но продолжают жить его останки».

А приветствуя Святослава Вакарчука с 40-летием мэр перепутал имя и возраст музыканта.

Как обычно путанно и не понятно Виталий Кличко объяснял, как вернуть Украине Крым.

«Если сегодня мы сделаем вид что ничего не происходит, если мы проглотим так называемый Крым и будем дальше гордо… делать внимание что ничего не происходит, дальше могут быть дальнейшие действия, и в отношении не только лишь Украины … Есть чёткое понимание, данного ситуация, и… у нас есть… что было, мы об этом говорили, сегодняшняя ситуация которая есть, и нужно смотреть какой мы можем… что делать, какой выход из данной ситуации»

Шулявский мост устал. «Аварийным он признан не был. Он устал от времени, с одной стороны. С другой – это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это (обрушение Шулявского моста, – ред.) произошло из-за нарушения правил эксплуатации».

Об открытости Киева и желании сотрудничать с иностранными инвесторами Кличко заявил весьма своеобразно в Лондоне в 2014-м. «Моя рука открыта для вас», - заявил Кличко.

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