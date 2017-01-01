Виталию Кличко – 50: лучшие цитаты боксера и политика
Сегодня, 19 июля, свой день рождения отмечает бывший профессиональный боксер, обладатель званий «Почетный» чемпион мира по боксу по версии WBC, чемпион мира по боксу по версии WBO и WBC, чемпион Европы по боксу среди профессионалов EBU, шестикратный обладатель титулов чемпиона мира по кикбоксингу по разным версиям, а также общественный деятель, политики и градоначальник Киева. После окончания спортивной карьеры, Виталий начал активно заниматься политикой. Именно во время пребывания на посту мэра столицы он прославился перлами, которые выдавал во время общения с журналистами. В прошлом году Виталий Кличко даже выдал книгу, где собрал свои самые меткие и смешные высказывания. Сегодня мы решили вспомнить самые забавные фразочки мэра Киева.
Цитаты Виталия Кличко: ТОП-10
- Готовиться к земле. Один из самых популярных ляпов Виталия Кличка, когда он посоветовал киевлянам готовиться к земле.
- Еще один яркий ответ журналисты получили на вопрос о тарифах на коммунальные услуги и о том, что делать, если не будет горячей воды. «Чтобы холодная вода превратилась в горячую ее нужно подогреть».
- В ожидании назначения своих заместителей Кличко запутался в их количестве: «У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю почему».
- В интервью на телеканале «Интер» Виталий Кличко заявил о встречах с мертвыми: «Хочу обратить внимание всех, я встречался с многими милиционерами которые погибли, с людьми, демонстрантами, которые погибли и все задают вопрос…»
- Общением с погибшими все не закончилось и Виталий Кличко поразил всех своими способностями смотреть в завтрашний день. «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
- Конфуз случился и когда Виталий Кличко пытался почтить память великого тренера Валерия Лобановского. «Лобановского с нами нет, но продолжают жить его останки».
- А приветствуя Святослава Вакарчука с 40-летием мэр перепутал имя и возраст музыканта.
- Как обычно путанно и не понятно Виталий Кличко объяснял, как вернуть Украине Крым.
«Если сегодня мы сделаем вид что ничего не происходит, если мы проглотим так называемый Крым и будем дальше гордо… делать внимание что ничего не происходит, дальше могут быть дальнейшие действия, и в отношении не только лишь Украины … Есть чёткое понимание, данного ситуация, и… у нас есть… что было, мы об этом говорили, сегодняшняя ситуация которая есть, и нужно смотреть какой мы можем… что делать, какой выход из данной ситуации»
- Шулявский мост устал. «Аварийным он признан не был. Он устал от времени, с одной стороны. С другой – это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это (обрушение Шулявского моста, – ред.) произошло из-за нарушения правил эксплуатации».
- Об открытости Киева и желании сотрудничать с иностранными инвесторами Кличко заявил весьма своеобразно в Лондоне в 2014-м. «Моя рука открыта для вас», - заявил Кличко.
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