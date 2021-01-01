Стало известно, где состоятся крестины дочери принца Гарри и Меган Маркл
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Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз полтора месяца назад – 4 июня. Девочку назвали Лилибет Диана.
Теперь пришло время провести церемонию крещения дочери. Для такого события Меган Маркл и принц Гарри планируют приехать в Британию. Как известно, звездные супруги хотят покреститься дочь в Виндзоре.
«Гарри уже рассказал нескольким людям, что они с Меган хотят, чтобы Лили крестили в Виндзоре, как и ее брата. Они ждут подходящего момента», – рассказал источник.
Он также добавил, что принц Гарри хотел бы, чтобы на церемонии присутствовала королева Елизавета II.
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