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Стало известно, где состоятся крестины дочери принца Гарри и Меган Маркл

Узнайте, где будут крестить дочь звездные супруги.
Стало известно, где состоятся крестины дочери принца Гарри и Меган Маркл
Стало известно, где состоятся крестины дочери принца Гарри и Меган Маркл
Getty Images

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Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз полтора месяца назад – 4 июня. Девочку назвали Лилибет Диана.

Теперь пришло время провести церемонию крещения дочери. Для такого события Меган Маркл и принц Гарри планируют приехать в Британию. Как известно, звездные супруги хотят покреститься дочь в Виндзоре.

«Гарри уже рассказал нескольким людям, что они с Меган хотят, чтобы Лили крестили в Виндзоре, как и ее брата. Они ждут подходящего момента», – рассказал источник.

Он также добавил, что принц Гарри хотел бы, чтобы на церемонии присутствовала королева Елизавета II.

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Теги: принц Гарри, Меган Маркл, крестины детей звезд, крестины дочери, королевская семья Британии
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Источник: Ivona

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