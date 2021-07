Свадьбы, одежда и духи: на чем еще зарабатывают украинские артисты

Музыка – это не единственная их прибыль.

Есть мнение, что бизнес и творчество – вещи несовместимые. Однако среди украинских артистов есть те, кто успевают везде – являются успешными и в творчестве, и в бизнесе. Мы подготовили для тебя такие примеры.

Тина Кароль

В 2017 году певица Тина Кароль выпустила красную помаду своего имени. Как известно, красная помада давно стала визитной карточкой певицы. Кароль принимала участие на всех стадиях разработки помады: от выбора правильного красного оттенка и отдушки до дизайна флакона и упаковки. Производили её по специальному заказу певицы на фабрике в Беларуси.

На этом артистка не остановилась, и уже в марте этого года выпустила лимитированную коллекцию колготок и чулок, на которых написано слово «скандал». Тина Кароль сама же снялась в их рекламной кампании.

MONATIK

Певец и композитор MONATIK (Дмитрий Монатик) часто дополняет свой аутфит головными уборами: бейсболками, кепками, шляпами и, конечно же, шапками. В одном из интервью артист объяснил, что питает привязанность к аксессуару с тринадцати лет – в этом возрасте он начал заниматься брейк-дансом, и шапка была нужна ему для того, чтобы крутиться на голове. Также артист отметил, что в шапке намного удобнее собирать мысли вместе, да и мама всегда спокойна за здоровье сына, когда он тепло одет. Но, кроме шапок, MONATIK решил представить целую коллекцию вещей собственного бренда РитмоLove Shop. В лукбуке весной этого года представлены вязанные кардиганы светлого и темного цветов, шорты с неоновым логотипом, купальники «Достопримечательность», удлиненные футболки, летние шапочки в пяти самых модных цветах палитры Pantone 2021, удлиненная рубашка с вышивкой.

Вера Брежнева

Бывшая солистка группы «ВИА Гра», исполнительница и актриса Вера Брежнева решила заняться собственным бизнесом, открыв салон по организации свадеб «VA DAY». Еще в конце 2015 года стало известно, что свадебным бизнесом певица решила заниматься в сотрудничестве с Анной Чуприс.

Брежнева создала специальную страницу в микроблоге, на которой активно публикует тематические снимки.

Катерина Бужинская и Наталка Карпа

Не только голливудские звезды, такие как Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Кристина Агилера, пробуют себя в парфюмерии. Среди украинских артистов тоже есть такие любители ароматов. К примеру, Катерина Бужинская в 2018 году презентовала эксклюзивный аромат под названием «Королева вдохновения», а Наталка Карпа на сегодня уже успела выпустить три линейки парфюмерии, среди них – духи и серия ухода за волосами.

«Хочу продолжать экспериментировать. Планирую в своей линейке использовать молоко бегемота. Этот экстракт считается очень сильным афродизиаком. Кстати, молоко имеет очень красивый розовый цвет», - рассказала артистка.

Духи артистка представила в своем клипе на песню «Сонцезалежна».

Амадор Лопес

Среди мужчин в украинском шоу-бизнесе, в 2018 году хореограф и певец группы RUMBERO'S Амадор Лопес представил собственный парфюм. Более того, это дуэт ароматов – для него и для нее под названием AMOR MIO, то есть «любовь моя». При этом «MIO» — аромат мужской, как символ того, говорит артист, что мужчина «присваивает» женщину и заявляет права на нее, а «AMOR» для женщин.

«Специально для создания ароматов мы летали в Турцию, куда был приглашен парфюмер из Швейцарии, который помогал мне правильно сочетать масла. Мне хотелось придумать для женщин именно «вкусный» парфюм, с экзотической первой нотой, а для мужчин — с древесной», - поделился артист.

Олег Скрипка

Ресторанным бизнесом увлекся певец Олег Скрипка. В 2013-м году вместе с известным ресторатором Дмитрием Борисовым он открыл в Киеве ресторан «Канапа». Расположенный в историческом месте – на Андреевском спуске – он являет собой ресторан-салон традиционной и молекулярной украинской кухни. У заведения много особенностей: к примеру, меню из блюд украинской буржуазии начала XX века, а также модной молекулярной кухни. Большая часть продуктов — фермерские. К слову, Скрипка давно любит готовить и периодически делает это в своем ресторане. Он знает рецепты соусов. Конечно же, отличается ремторан и музыкальным сопровождение: здесь звучит лирическая музыка, отобранная Скрипкой лично.

Наталья Валевская

У певицы Натальи Валевской есть отельный бизнес. Артистка стала учредителем парка-отеля Фомич в Буковеле, который расположен рядом с популярным лыжным курортом. Она утверждает, что получила его в подарок от друга, которому нравится ее творчество. Гостиница работает круглый год. Интерьером отеля Валевская занималась самостоятельно.

DOROFEEVA

Певица DOROFEEVA (Надя Дорофеева) еще в начале 2016-го года основала свой бренд одежды Its My DoDo, но недавно ее бизнес вышел на новый уровень. В июле 2017-го вместе с основательницей Oh My Look! Лерой Бородиной Надя открыла свой концепт-стор. Сейчас здесь продаются молодые корейские бренды, которых не найти на территории Украины, а также линия одежды «its my DoDo», которые она выпускает в коллаборации с украинскими дизайнерами. К слову, идея открыть концепт-стор пришла в голову Наде Дорофеевой после путешествия в Корею. Желание звезды поддержала ее подруга Лера Бородина. Именно так появился So Dodo.

«Я всегда мечтала быть связанной с модой, стилем и одеждой, да и девушки часто пишут мне в социальных сетях, что не могут найти в магазинах такую одежду, как у меня. А я хочу радовать девочек! Я хочу, чтобы они находили вещи своей мечты. Если им нравится мой стиль, точно понравится ассортимент нашего магазина», – рассказывает артистка.

Uliana Royce

У певицы и блогера Uliana Royce есть мерч, который уже стал брендом. Артистка каждый новый создает самостоятельно. Не так давно она открыла свой Instagram-магазин, где его можно приобрести. Кроме того, в ближайшее время Уляна планирует расширить ассортимент собственной одежды.

«Часто в соцсетях за разные активности поклонников, я разыгрываю между ними свой мерч, а также дарю его и на выступлениях. И вот на фестивале в Одессе от музыкального канала Music Box меня окружила толпа поклонников с вопросом о том, где можно купить такой же. Так пришла идея открыть свой инстаграм-магазин, где каждый желающий смог бы приобрести себе такой мерч. Сейчас в наличии есть панамы, рубашки, лонгсливы, а также шопперы, плед и свечи», - говорит артистка.

Отметим, что певица Uliana Royce, вдохновленная стилем k-pop, экранизировала мини-альбом «Мои правила» в виде денс-перформанса, снятого в недостроенной многоэтажке. Серию денс-перформанс-видео открывает My Love. Песня посвящена любимой певице Ульяны — DOROFEEVA. Второе видео – Dance Practice на песню «Sayounara», которое вы уже можете оценить.

