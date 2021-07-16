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16 июля 2021 года, актрисе Аде Роговцевой исполняется 84 года

Комментариев: 4
В 1937 году в Глухове Сумской области Украины родилась Ада Роговцева.
Аде Роговцевой 84
Аде Роговцевой 84
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Она окончила Киевский институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого и стала актрисой Киевского русского драматического театра имени Леси Украинки, где прослужила 35 лет. Она дебютировала в кино, еще будучи студентом, в 1956 году и была удостоена премии за лучшую женскую роль на Московском международном кинофестивале в 1971 году.

Также актриса снималась в кино и телесериалах, а образ Анны в киноэпопее «Вечный зов» сделал Аду любимицей всей страны.

Ада играла во многих спектаклях Романа Виктюка, Киевского академического театра драмы и комедии, а еще преподавала актёрское мастерство в Киевском институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого и на кафедре дикторов и ведущих телепрограмм Киевского университета культуры и искусств.

Среди наград актрисы — звание Героя Украины, которое она получила за самоотверженное служение Украине в области театрального и киноискусства, утверждение идеалов духовной красоты, человеческого достоинства и добра, многолетнюю подвижническую творческую деятельность.

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Теги: Ада Роговцева, Ада Роговцева день рождения, актриса
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Комментариев (4)
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Всем театром? Ей на пользу пошло, до сотни лет протянет!
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Старая плядь, в 60х - 70х прошлого века её всем театром ебли.
гость  (аноним)  16.07.2021, 14:24
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Ганьба майданутой пердунье!
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Старая бандеровка, рагулиха тупорылая! Хватит коптить, тварь, сдохни наконец!
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