16 июля 2021 года, актрисе Аде Роговцевой исполняется 84 года

В 1937 году в Глухове Сумской области Украины родилась Ада Роговцева.

Она окончила Киевский институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого и стала актрисой Киевского русского драматического театра имени Леси Украинки, где прослужила 35 лет. Она дебютировала в кино, еще будучи студентом, в 1956 году и была удостоена премии за лучшую женскую роль на Московском международном кинофестивале в 1971 году.

Также актриса снималась в кино и телесериалах, а образ Анны в киноэпопее «Вечный зов» сделал Аду любимицей всей страны.

Ада играла во многих спектаклях Романа Виктюка, Киевского академического театра драмы и комедии, а еще преподавала актёрское мастерство в Киевском институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого и на кафедре дикторов и ведущих телепрограмм Киевского университета культуры и искусств.

Среди наград актрисы — звание Героя Украины, которое она получила за самоотверженное служение Украине в области театрального и киноискусства, утверждение идеалов духовной красоты, человеческого достоинства и добра, многолетнюю подвижническую творческую деятельность.

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