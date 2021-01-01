Умер солист «Хора Турецкого» Борис Горячев

Причиной смерти стали осложнения от коронавируса.

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В четверг, 15 июня 2021 года, музыкальный коллектив «Хор Турецкого» сообщил о смерти солиста Бориса Горячева.

На своей странице в Инстаграм они опубликовали фото артиста, под которым указали причину смерти. 49-летний певец умер в больнице, в которой последние недели лечился от коронавируса.

«Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет. 3 недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы. И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям. Борис много значил для всех нас, и он заслуживает больше слов, чем можно сейчас сказать или написать. Светлая память о нем будет навсегда в наших и ваших сердцах», - написали участники группы.

Отметим, что Борис Горячев является обладателем лирического баритона, а также он был одним из солистов «Хора Турецкого». Родился артист в Москве, в 1971 году. Окончил несколько учебных заведений по музыкальной специальности. Работал в мужском камерном хоре «Акафист», а позже в хоре «Пересвет». Параллельно он занимался собственным проектом – в квартете исполнял русскую народную музыку.

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