Меган Маркл станет продюсером мультсериала Netflix

Жена принца Гарри объявила о своем новом творческом проекте.

Известная американская актриса и звезда «Форс-мажоров» Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри объявила о завершении актерской карьеры. Но долго без шоу-бизнеса знаменитость не смогла и на днях сообщила, что станет продюсером мультсериала Netflix «Жемчужина».

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Как сообщила продюсерская компания герцогов Сассекских «Archewell Productions», лента расскажет о 12-летней девочке, которая будет вдохновляться примером влиятельных женщин прошлого.

Детали сюжета, актерский состав и дату выхода пока не сообщают. Сегодня сериал – на этапе производства.

В работе над сериалом примут также участие другие известные продюсеры и кинематографисты: Кэролин Сопер, Лиз Гарбус, Дэн Коган и Аманда Рында.

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