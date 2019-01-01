Дуа Липа попала под суд: названа причина
Известная британская певица Дуа Липа попала в новый скандал. Артистку обвиняют в нарушении авторский прав, пишет BBC.
Читай также: Какая пенсия у Михаила Поплавского: названа сумма
Фотоагентство «Integral Images» подало в суд на певицу из-за снимка, на котором она изображена. Липа якобы без разрешения выложила в Instagram свою же фотографию, которую сделали папарацци, и таким образом нарушила авторские права.
Отметим, что фото было сделано в аэропорту в феврале 2019 года, а через пару дней этот же снимок знаменитость опубликовала к себе в Инстаграм.
Фотоагентство утверждает, что на этом кадре артистка заработала немало денег и требует возместить ущерб в размере 150 тысяч долларов, а также судебные издержки.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Экс-“Холостяк“ Макс Михайлюк и модель Даша Хлыстун тайно поженились
- Звезда «Короны» совершила каминг-аут
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.