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Дуа Липа попала под суд: названа причина

Узнайте, в чем провинилась певица.
Дуа Липа попала под суд: названа причина
Дуа Липа попала под суд: названа причина
instagram.com/dualipa

Известная британская певица Дуа Липа попала в новый скандал. Артистку обвиняют в нарушении авторский прав, пишет BBC.

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Фотоагентство «Integral Images» подало в суд на певицу из-за снимка, на котором она изображена. Липа якобы без разрешения выложила в Instagram свою же фотографию, которую сделали папарацци, и таким образом нарушила авторские права.

Отметим, что фото было сделано в аэропорту в феврале 2019 года, а через пару дней этот же снимок знаменитость опубликовала к себе в Инстаграм.

Фотоагентство утверждает, что на этом кадре артистка заработала немало денег и требует возместить ущерб в размере 150 тысяч долларов, а также судебные издержки.

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Теги: Дуа Липа, суд звезд, авторские права, новости звезд
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Источник: Ivona

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