Главный герой 10-го сезона романтического реалити "Холостяк" Макс Михайлюк официально женился на своей возлюбленной Даше Хлыстун.

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Пилот Макс Михайлюк и Даша Хлыстун официально стали мужем и женой. Пара тайно расписалась 8 июля в одном из киевских ЗАГСов. Об этом на своей странице в инстаграм-профиле сообщила ведущая Юлия, которая проводила церемонию “Холостяка“ и модели, опубликовав трогательные фото и видео с молодоженами.

Женили Холостяка. Не буду описывать атмосферу романтики церемонии, сюрпризы процесса,

– написала ведущая церемонии.

Для росписи молодые родители не подбирали официальные наряды. Даша Хлыстун появилась в ЗАГСе в нежном белом мини-платье, которые довершила нюдовыми босоножками со шнуровкой, а Макс оказался ещё скромнее, выбрав белую футболку, джинсовые шорты и белые кроссовки.

В такой важный момент с супругами была их дочь Ариана, которой недавно исполнилось два месяца. Искренне поздравляем молодую пару!

Экс-"Холостяк" Макс Михайлюк и модель Даша Хлыстун тайно поженились instagram.com

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