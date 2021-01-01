Великий концерт HAMMALI & NAVAI у Києві
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Один із найбільш знаменитих дуетів сучасності струсоне столицю крутою шоу-програмою, до якої увійдуть усі улюблені пісні публіки – «Пустите меня на танцпол», «Птичка», «Девочка война» та інші мільйонники YouTube. Крім того, гості вечора першими почують роботи нового альбому наживо!
HAMMALI & NAVAI цього разу обіцяють дещо особливе, але всіх секретів не розкривають. Інтрига залишається, і всім вже хочеться дізнатися подробиці. Треба бути!
Концерт HAMMALI & NAVAI сповнить твій вечір тонкою реп-лірикою та занурить в атмосферу нон-стоп денсу. Додайте до цього унікальну локацію з неповторними краєвидами – і отримаєте рецепт найкращого вечора сезону.
- Де: КВЦ “Парковий“
- Коли: 19 серпня, о 19:00
- Скільки: квитки 1199-3699 грн
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