Великий концерт HAMMALI & NAVAI у Києві

19 серпня на атмосферній столичній локації КВЦ Парковий (Оглядовий майданчик) – стильні, успішні та харизматичні HAMMALI & NAVAI з великим концертом! Масштабний концерт твого улюбленого дуету під відкритим небом – тільки цього вечора. Пропустити неможливо! Квитки можна замовити вже зараз.

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Один із найбільш знаменитих дуетів сучасності струсоне столицю крутою шоу-програмою, до якої увійдуть усі улюблені пісні публіки – «Пустите меня на танцпол», «Птичка», «Девочка война» та інші мільйонники YouTube. Крім того, гості вечора першими почують роботи нового альбому наживо!

HAMMALI & NAVAI цього разу обіцяють дещо особливе, але всіх секретів не розкривають. Інтрига залишається, і всім вже хочеться дізнатися подробиці. Треба бути!

Концерт HAMMALI & NAVAI сповнить твій вечір тонкою реп-лірикою та занурить в атмосферу нон-стоп денсу. Додайте до цього унікальну локацію з неповторними краєвидами – і отримаєте рецепт найкращого вечора сезону.

Де: КВЦ “Парковий“

Коли: 19 серпня, о 19:00

Скільки: квитки 1199-3699 грн

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