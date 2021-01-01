По мнению Стивена Кинга: назван худший фильм ужасов
Известный американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, назвал худший фильм в истории ужасов.
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Им оказался американский хоррор 1963 года «Кровавый пир». В нем рассказывается о маньяке, который преследовал и убивал женщин, а затем приносил их части тела в жертву шумерской богине Иштар.
Интересные факты о «Кровавом пире»:
- Режиссером фильма является Гершела Гордона Льюиса;
- На киноленту было потрачено двадцать тысяч долларов;
- Съемки фильма проходили четыре дня;
- В прокате хоррор собрал более 4 миллиона долларов;
- Считается первым сплэттером, то есть фильмом, где много внимания уделяется изображению крови;
- Его крутили на дискотеках, где раздавали бесплатную еду.
Ранее автор «Кэрри», «Сияния» и десятка других леденящих кровь романов поделился, какое кино напугало его больше всего. Им оказался фильм ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».
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