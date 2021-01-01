По мнению Стивена Кинга: назван худший фильм ужасов

«Король ужасов» худшим фильмом назвал хоррор 1963 года.

Известный американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, назвал худший фильм в истории ужасов.

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Им оказался американский хоррор 1963 года «Кровавый пир». В нем рассказывается о маньяке, который преследовал и убивал женщин, а затем приносил их части тела в жертву шумерской богине Иштар.

Интересные факты о «Кровавом пире»:

Режиссером фильма является Гершела Гордона Льюиса;

На киноленту было потрачено двадцать тысяч долларов;

Съемки фильма проходили четыре дня;

В прокате хоррор собрал более 4 миллиона долларов;

Считается первым сплэттером, то есть фильмом, где много внимания уделяется изображению крови;

Его крутили на дискотеках, где раздавали бесплатную еду.

Ранее автор «Кэрри», «Сияния» и десятка других леденящих кровь романов поделился, какое кино напугало его больше всего. Им оказался фильм ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».

Постер фильма «Кровавый пир» wikipedia.org

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