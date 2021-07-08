Мэрилин Мэнсон сдался полиции: названа причина

Скандального певца объявили в розыск.

Известный американский рок-музыкант Брайан Хью Уорнер, выступающий под псевдонимом «Мэрилин Мэнсон» добровольно сдался правоохранителям, пишет издание TMZ.

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Артист явился в полицейский участок в Лос-Анджелесе в прошлую пятницу, 2 июля 2021 года. Полиция отпустила Мэнсона и запретила ему контактировать с потерпевшим, а также обязала присутствовать на всех заседаниях суда.

Отметим, что певца обвинили в нападении на видеооператора, которому он плюнул в камеру. Инцидент случился во время концерта в Гилфорде в 2019 году. Тогда были выдвинуты обвинения, поскольку плевок является «непривилегированным физическим контактом». Музыканту грозит тюремное заключение сроком до года и штраф в размере до двух тысяч долларов.

Напомним, что тем временем вокруг Уорнера разгорелся еще один скандал. Он начался после того, как экс-невеста рокера заявила, что он издевался и насиловал ее. Вскоре певица Фиби Бриджерс рассказала о «комнате» в доме рокера, в которой происходили пытки.

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