На одного холостяка меньше: Тарас Цымбалюк тайно женился

Актер сыграл свадьбу с возлюбленной Тиной, которой сделал предложение на «Танцах со звездами».

В украинском шоу-бизнесе стало на одного холостяка меньше. Звезда сериалов «Кріпосна» и «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк женился на своей девушке, гримерше Тине Антоненко. О тайной церемонии рассказала новоиспеченная жена актера.

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На своей странице в Инстаграм Тина поменяла фамилию и сообщила, что 3 июля вышла замуж за Тараса. Такую дату влюбленные выбрали не случайно. Именно в этот день три года назад они начали встречаться. Визажистка дополнила пост фотографией, где она и Цымбалюк позировали на фоне гор в халатах с надписями «Mr. Tsymbaliuk» и «Mrs. Tsymbaliuk».

«Вышла замуж за лучшего парня на свете. 03.07.2021 - ровно 3 года нашим отношениям и отныне день нашего бракосочетания. Отметили в кругу самых близких и родных, вдали от светского Киева. Мой любимый Тарас, счастлива быть твоей женой. Большого плавания нашему кораблю под названием «семья»! Прошу любить и жаловать Тину Цымбалюк», - говорится в сообщении.

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