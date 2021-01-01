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Бритни Спирс уходит со сцены: названа причина

Менеджер Бритни Спирс заявил, что певица завершает музыкальную карьеру.
Бритни Спирс уходит со сцены: названа причина
Бритни Спирс уходит со сцены: названа причина
Getty Images

Известная американская певица Бритни Спирс решила прекратить концертную деятельность. Об этой новости объявил ее менеджер Ларри Рудольф.

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Как известно, Ларри сотрудничал с Бритни более 20 лет. Последние два года менеджер не общался с артисткой. Узнав, что она уходит со сцены сразу же уволился. Официальное письмо он оставил отцу певицы Джейми Спирсу и Джоди Монтгомери, которая временно исполняет обязанности ее опекуна.

“Как вы знаете, я никогда не имел отношения к опеке над ней, поэтому я не знаю многих деталей. Сначала я был нанят по просьбе Бритни, чтобы помогать ей в ее карьере. И как менеджер я считаю, что в интересах Бритни мне лучше будет уйти из ее команды, поскольку в моих профессиональных услугах больше нет нужды. Пожалуйста, примите это письмо как официальную отставку“,– заявил Ларри Рудольф.

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Вероятно, причиной является результаты суда против Джеймса Спирса. В июне 2021 года певица впервые заявила, что против опекунства отца над нею. Она сообщила, что не может самостоятельно решать, где и когда ей выступать и распоряжаться финансами. Также ей запрещали выходить замуж и рожать детей.

К слову, ранее исполнительница сообщала, что покинет сцену, если останется под опекой отца.

Напомним, что ночью перед судом звезда звонила в службу «911». Она просила помощи, так как стала жертвой жестокого обращения опекунов.

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Теги: Бритни Спирс, Джейми Спирс, уход со сцены, опекунство, новости, карьера звезд
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Источник: Ivona

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