Jerry Heil рассекретила, сколько стоят ее песни

Узнайте, сколько Jerry Heil получает за свои песни.

Читай также: Джей Ло и Бен Аффлек прогуливаются в обнимку в одинаковых нарядах

Украинская певица и автор песен Jerry Heil посетила презентацию сольного альбома Владимира Дантеса, для которого она написала четыре песни.

В интервью Кате Осадчей артистка рассекретила, сколько стоят ее песни, и не жалко ли их продавать.

«Честно, я не помню ни одного прайса. Но Вова (Дантес) всегда переплачивает и он настолько щедрый, что мне после получения денег хочется извиниться. В среднем я оцениваю свои песни в районе нескольких тысяч долларов. Я как суррогатная мама, потому что я знаю заранее для кого я вынашиваю песню», — отметила звезда.

Также артистка призналась, что стесняется предложить свой трек Тине Кароль: «У меня есть такая песня для Тины, но я стесняюсь ей показать, если честно», — сказала артистка.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.