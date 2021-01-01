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Ольга Сумская показала редкие фото из путешествия с младшей дочерью

Ольга Сумская отправилась на гастроли в Луцк с младшей дочерью Аней.
Ольга Сумская
Ольга Сумская
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Ольга Сумская отправилась на гастроли в Луцк, но в этот раз не одна. Украинская актриса взяла с собой за компанию 19-летнюю дочь Аню, с которой прекрасно проводит время в перерывах между спектаклями. 

Ольга поделилась в Instagram фото из Замка Любарта – одного из самых популярных туристических мест Луцка. Они вместе с дочерью побывали на экскурсии в замке, поднялись на смотровую площадку на крыше, откуда открывается фантастический вид на город, а также побывали на мастер-классе по изготовлению свечей.

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Теги: Ольга Сумская, звездные дети
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Источник: Ivonа bigmir)net

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