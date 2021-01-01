В День рождения Тома Круза: ТОП-5 лучших фильмов с актером
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Сегодня Тому Крузу исполняется 59 лет. За свою карьеру один из главных “нестареющих“ актеров Голливуда снялся в нескольких десятках фильмов. В день рождения знаменитости предлагаем подборку из пяти лучших фильмов, где Том Круз бесподобен.
- “Человек дождя“
Герой фильма Чарли Бэббитт узнает, что его отец-миллионер скончался и завещал все деньги старшему брату Рэймонду, о существовании которого Чарли не догадывался. Единственный способ получить доступ к наследству — стать опекуном Рэя, страдающего расстройством развития. Именно это Чарли и намерен сделать.
- “Ванильное небо“
В прекрасную жизнь молодого, красивого и богатого Дэвида Эймса врывается кошмар: он теряет невесту, свою приятную внешность и возможность построить счастливое будущее.
- “Миссия невыполнима“
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В ЦРУ появляется “крот“ – двойной агент. На оперативника Итана Ханта падает подозрение после того, как вся его группа погибает. Теперь у агента есть только два выхода: ответить за чужое преступление или доказать свою невиновность.
- “Грань будущего“
По сюжету фильма, земляне ведут войну с оккупантами-инопланетянами и уже вот-вот проиграют. Однако судьба человечества неожиданно оказывается в руках майора Кейджа, который всю войну предпочитал отсиживаться в стороне.
- “Магнолия“
“Магнолия“ рассказывает историю, произошедшую в долине Сан-Фернандо в дождливый день, когда на небе не было ни облачка. Из-за вмешательства высших сил и множества совпадений на несколько дней жизни разных людей переплетутся.
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