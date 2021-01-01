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В День рождения Тома Круза: ТОП-5 лучших фильмов с актером

"Миссия невыполнима", "Грань будущего" и другие лучшие фильмы американского актера, кинорежиссера, сценариста и кинопродюсера Тома Круза.
Том Круз
Том Круз
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Сегодня Тому Крузу исполняется 59 лет. За свою карьеру один из главных “нестареющих“ актеров Голливуда снялся в нескольких десятках фильмов. В день рождения знаменитости предлагаем подборку из пяти лучших фильмов, где Том Круз бесподобен.

  • “Человек дождя“

Герой фильма Чарли Бэббитт узнает, что его отец-миллионер скончался и завещал все деньги старшему брату Рэймонду, о существовании которого Чарли не догадывался. Единственный способ получить доступ к наследству — стать опекуном Рэя, страдающего расстройством развития. Именно это Чарли и намерен сделать.

  • “Ванильное небо“

В прекрасную жизнь молодого, красивого и богатого Дэвида Эймса врывается кошмар: он теряет невесту, свою приятную внешность и возможность построить счастливое будущее.

  • “Миссия невыполнима“

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В ЦРУ появляется “крот“ – двойной агент. На оперативника Итана Ханта падает подозрение после того, как вся его группа погибает. Теперь у агента есть только два выхода: ответить за чужое преступление или доказать свою невиновность. 

  • “Грань будущего“

По сюжету фильма, земляне ведут войну с оккупантами-инопланетянами и уже вот-вот проиграют. Однако судьба человечества неожиданно оказывается в руках майора Кейджа, который всю войну предпочитал отсиживаться в стороне.

  • “Магнолия“

“Магнолия“ рассказывает историю, произошедшую в долине Сан-Фернандо в дождливый день, когда на небе не было ни облачка. Из-за вмешательства высших сил и множества совпадений на несколько дней жизни разных людей переплетутся. 

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Теги: Том Круз, лучшие фильмы, день рождения звезды
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Источник: Ivonа bigmir)net

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