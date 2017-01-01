Меган Маркл потеряла близкого родственника

В семье жены принца Гарри случилось горе.

На днях стало известно, что умер родственник жены принца Гарри - дядя Майк. Причиной его смерти стала долгая борьба с болезнью Паркинсона, а также пандемия.

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Известно, что 82-летний мужчина много лет работал дипломатом. Его большим желанием было познакомиться с принцем Гарри, которого он видел только по телевизору.

Также есть информация, что Майк был милым человеком с добрым сердцем и мягким голосом. Он гордился своей племянницей и всячески ей помогал, устроив на стажировку младшим пресс-аташе в американском посольстве в Аргентине, когда ей было 20 лет. Тогда американская актриса строила карьеру в сфере международных отношений.

«Он всегда был счастлив, когда его спрашивали о Меган, но всякий раз, когда он разговаривал с кем-нибудь, он в основном хотел поговорить о своей покойной жене - он так ее любил».

По словам источника, Маркл перебрался жить ближе к дочери и сумел сохранить независимость, живя в трейлере.

Через некоторое время у Меган испортились отношения с дядей. Она не пригласила родственника на свадьбу, чем безумно его расстроила.

«Уже тогда он был недостаточно здоров, чтобы путешествовать. Но для Майка было бы приятно знать, что племянница, которой он очень помогал в юности, любила и ценила его. Обычно он просто посмеивался и говорил: Я полагаю, что не каждый день в семье бывает принц!», – добавил источник.

Дядя Меган Маркл Splash News

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