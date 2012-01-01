«Дорога добра»: за месяц собрано более 1,25 млн грн

Благодаря участникам благотворительной акции «Дорога добра» за месяц удалось собрать почти половину необходимой суммы для приобретения медицинского оборудования в Институт Амосова и ИПАГ – 1,25 млн грн.

Напомним, что новая волна социальной инициативы сети АЗК WOG «Дорога добра» стартовала 1 июня. Акция началась с продажи напитков на всех объектах компании в фиолетовых стаканчиках с единорогами. Кофе или чай в благотворительном стаканчике стоит всего на 3 гривны дороже напиток в обычном. Разница будет направлена ​​партнерам проекта для закупки дорогостоящего современного медицинского оборудования стоимостью свыше 3 млн грн. для Института сердца Амосова и Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины.

Партнеры проекта – Маша Ефросинина, БФ «Твоя опора» и платформа Dobro.ua.

В этом году акцию также поддержали друзья Маши Ефросининой – телеведущий, актер и волонтер Сергей Притула, певец и телеведущий Владимир Дантес, fashion-фотограф Соня Плакидюк, – которые призывают всех неравнодушных присоединиться к добрым делам.

В этом году цель акции – собрать более 3 млн грн для приобретения двух современных операционных столов для Института Амосова и жизненно важного сверхсовременного кувеза в Институт ПАГ. Это оборудование значительно улучшит ход операций на маленьких сердечках и в разы увеличит шансы младенцев с различными патологиями выжить и выздороветь.

Отметим, что ситуация в Украине с детской кардиологии катастрофическая – 51,67% новорожденных (т.е. детей в течение первых 28 дней жизни), которые имеют сложную форму врожденного порока сердца, умирают. При этом, 30% детей выписываются из роддома даже без подозрения на страшный диагноз. Половина из них – погибает. Так, ежегодно в Украине от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 800 детей.

Институт сердца им. Амосова – именно то место, где дети с врожденными пороками сердца имеют шанс на спасение. В этом медучреждении обследуют 10-12 тысяч маленьких пациентов со всех уголков Украины в год. По результатам обследований, почти 700 малышей оперируют.

Вместе с тем, клинические отделения Института ПАГ берут на лечение тяжелые пациенты со всех областей Украины. Прежде всего тех, которым не могут оказать помощь по месту жительства. Поэтому в Институт с большой надеждой на выздоровление поступают будущие мамы и больные дети.

Однако, оборудования, которое является буквально залогом спасения маленьких жизней, постоянно изнашивается. А из-за критического недофинансирования приобрести дорогую технику заведения самостоятельно не в состоянии.

«Успешность бизнеса измеряется не только прибылью, но и пользой для общества. Поэтому социально значимые проекты давно стали неотъемлемой частью нашей компании. Наш проект «Дорога добра» ценен не только конечным результатом – приобретением оборудования для больниц. Он значимый еще и потому, что поднимает важную тему, говорит о ней громко, информирует и побуждает общество обратить внимание на проблему. Кроме этого, мы активно привлекаем десятки тысяч людей по всей стране к участию в добром деле, объединяем их одной благородной целью. И, как видим, это приносит реальный результат, который пришлось бы ждать, возможно, годами. А это недопустимо, ведь детям нужна адекватная и быстрая помощь уже сейчас», - комментирует Елена Осипчук, директор по коммуникациям WOG.

Принять участие в акции может каждый: необходимо лишь приобрести напиток в благотворительном стакане с символикой акции на любом АЗК сети WOG и WOG CAFE. Кроме того, можно сделать благотворительный взнос онлайн на сайте Dobro.ua, или отправить СМС на номер 88001 (стоимость СМС - 20 грн.). Акция продлится, пока не будут раскуплены все стаканчики и накопленная необходимая для приобретения оборудования сумма.

Социальная инициатива компании WOG «Дорога добра» продолжается более 10 лет. Ежегодно, благодаря каждому клиенту АЗК WOG, который в то или иное время присоединился к акции, было собрано более 20 млн грн.

Это позволило обеспечить дорогой ремонт оборудования в медучреждениях по всей стране, приобрести для них новые современные аппараты, тем самым спасая детские жизни. За время предыдущей волны акции, которая завершилась в конце 2020 года, установлен рекорд – собрано почти 3,3 млн грн. За данные средства приобретено оборудование для детской операционной Института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова, а именно – аппарат для анестезии, монитор состояния пациента и прикроватный монитор пациента. Аппаратура уже почти полгода помогает специалистам медучреждения эффективнее проводить операции и спасать жизни детей.

Кроме того, стоит отметить, что компания WOG покрывает все налоги и сборы. Это означает, что собранная сумма полностью – до копейки – передается платформе Dobro.ua и БФ «Твоя опора», которые закупают или ремонтируют оборудование для детских медицинских учреждений.

«Мы призываем всех, в том числе и известных, публичных людей, присоединяться к проекту. Ведь делать добро так просто!», - подытожила Елена Осипчук.

Справка

Сеть автозаправочных комплексов WOG насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. WOG является крупнейшей украинской монобрендовой сетью АЗС на отечественном рынке нефтепродуктов. Все нефтепродукты в сети WOG – исключительно импортного производства, и соответствуют стандарту Евро-5. Поставки осуществляются из самых современных нефтеперерабатывающих заводов Румынии, Израиля, Греции, Литвы, Польши, Беларуси и других стран. Компания активно развивает сопутствующие сервисы и услуги, в частности, сеть WOG CAFE и WOG MARKET. Собственники сети WOG – Степан Ивахив, Сергей Лагур, София Еремеева и Роман Еремеев.

Маша Ефросинина – председатель попечительского совета БФ «Твоя опора», телеведущая, актриса, Почетный Посол ООН в области народонаселения Украины по вопросам гендерного равенства и борьбы с насилием, соучредитель благотворительного проекта Charity Weekend.

Платформа dobro.ua – это первая и крупнейшая в Украине фандрайзинговая платформа онлайн-благотворительности, эффективный и современный инструмент для привлечения средств на благотворительные и социальные проекты любого направления. Деятельность платформы dobro.ua с 2012 года осуществляет Международный Благотворительный Фонд «Украинская Биржа Благотворительности». Обеспечивая прозрачность и подотчетность, платформа позволяет благотворителям быть уверенными, что их пожертвования получат непосредственно те, кто нуждается в помощи. За 9 лет эффективной работы фонд привлек на благотворительность более 362 млн грн, поддержал более 6000 социальных и благотворительных проектов, стал победителем и лауреатом главных украинских благотворительных конкурсов и рейтингов.

Благотворительный фонд “Твоя опора“ был основан Валерией Татарчук в 2014 году. Фонд системно помогает детям с врожденными пороками сердца, инвалидностью и детям-сиротам. Фонд имеет репутацию абсолютно прозрачной и открытой благотворительной организации. Ежегодно проходит независимую аудиторскую проверку, публикует финансовую отчетность в открытом доступе на своем сайте. Помощь детям с врожденным пороком сердца – флагманский проект фонда. Системную и эффективную помощь профильным медицинским учреждениям: Институту сердца им. Амосова и Институту ПАГ признали на международном уровне. “Твоя опора“ единственная организация от Украины, которая стала членом Всемирной федерации сердца. Миссия фонда – возвращать детям радость и свободу жизни через наши ценности: честность, ответственность, мудрость (здравый смысл).

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