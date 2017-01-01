Кинофестиваль «Корона Карпат» 2021: список победителей

В Трускавце прошел Международный кинофестиваль «Корона Карпат». Как это было – читайте в нашем материале.

Что такое кинофестиваль по-украински? Это триумф кино, таланта, красоты и женственности! Именно на таком вдохновении и прошел IX Трускавецкий Международный Кинофестиваль «Корона Карпат» с 24 по 27 июня 2021 года. По красной дорожке парили летящие платья, а жюри всех трех конкурсных программ возглавляли дамы.

Но это не значит, что киноконтент был легкий и несерьезный. Напротив. Особенностью именно этого фестиваля стал большой жанровый диапазон работ – от молодежных развлекательных комедий до остросоциальных лент, поднимающих вопросы войны и пороков общества. Но объединяет их одно – все они украинского производства. И их с каждым годом становится все больше и больше. Еще недавно мы не могли и мечтать, чтобы исключительно из украинского кино можно было проводить целый фестиваль. А в этом году только в конкурсной программе было представлено более 40 фильмов. Украинских фильмов!

IX Трускавецкий Международный Кинофестиваль «Корона Карпат»: как это было пресс-служба

Глава жюри программы Полного метра Заслуженная артистка Украины Ирма Витовская так и пожелала членам жюри – быть в панике от того, чтобы не знать какой фильм лучше выбрать победителем, чтоб прения жюри всегда были на высокой ноте от того – какая тема, какой сюжет, какая провокация!

Пусть так и будет в родном украинском кино – побольше творческих провокаций. Это всегда интересно зрителю.

Качественный уровень представленного конкурсного украинского продукта тоже растет. Если на фестивале 2019 года из 12 представленных полнометражных фильмов, только 2 отвечали полностью качественным критериям уровня Международных фестивалей с мировым именем, то в этом году в мир, не стыдясь можно отправить уже 4 таких картины.

IX Трускавецкий Международный Кинофестиваль «Корона Карпат»: как это было пресс-служба

Гран-при получила картина о созидании – «Толока» режиссера Михаила Ильенко. За нее проголосовали, практически единогласно.

А дискутировали члены жюри о лидере в категории короткометражек. Глава жюри этого конкурсного направления актриса театра и кино Наталья Васько на церемонии закрытия озвучила решение – статуэтка золотой Короны попала в изящные женские ручки режиссера Оксаны Войтенко, которая сняла отнюдь не женскую по силе накала эмоций работу о воинах УПА «Схрон». Картину легкой не назовешь - реализм, который проникает под кожу и пробирает до дрожи.

Еще один уже двойной триумф прекрасных дам состоялся в номинации – лучшая женская роль. Ее получила Марина Кошкина за роль в работе «Забуті» режиссера Дарьи Онищенко. Уже ожидаемо, девушки шокируют восприятием действительности и преобразовывают ее в шикарный контент, который лучше смотреть в компании без детей. Все по-взрослому. Все взаправду.

Лучшая режиссура по версии фестиваля была у Владимира Тихого за абсолютно мужской фильм «Наши котики», который спродюсировала экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Лучший сценарий у Олега Сенцова в фильме «Номера». Свои сценарные планы Олег передавал из-за застенков тюрьмы. И фильм снимался режиссером Ахтемом Сеитаблаевым по его записям, но без автора.

Лучшая мужская роль у Евгения Ламаха в фильме режиссера Тимура Ященко «Черкассы».

И специальная номинация «За лучшее решение общественно-значимой темы» досталась победителю Венецианского кинофестиваля в программе «Горизонты» фильму «Атлантиде» Валентина Васяновича. В игровом художественном фильме о войне и ее последствиях снялись исключительно аматоры – обычные люди, которые видели войну своими глазами.

Внеконкурсная программа фестиваля радовала разнообразием. Трускавец от такого шального фестивального движа ожил: концерты, показы, красные дорожки, кинолектории, кино под открытым небом, яркие вечеринки, выставки, экскурсии, живое общение со звездами.

Феерично с огнем была заложена и открыта новая звезда на алее славы Трускавца. Увековечили фильм победителя фестиваля 2019 года «Мої думки тихі» режиссера Антонио Лукича. Который после Трускавецкого кинофестиваля триумфально дважды прошел в прокате кинотеатров страны.

Ложкой дегтя в бочке меда была горечь расставания. Города с фестивалем. А фестивальной команды друг с другом. Но все условились, что ненадолго. До 2022 года и новых творческих поисков, провокаций и хулиганств. До нового юбилейного Х Трускавецкого Международного Кинофестиваля «Корона Карпат».

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