День рождения Арианы Гранде: ТОП-5 лучших клипов певицы

Сегодня одной из самых популярных певиц современности исполняется 28 лет.

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Billboard назвал Ариану Гранде самой продуктивной исполнительницей последнего десятилетия, а Forbes включил в сотню самых высокооплачиваемых артистов. За жизнью звезды в Instagram следит более 240 млн. подписчиков(!) по всему миру. Каждая ее песня - хит, который набирает сотни миллионов прослушиваний.

Несколько интересных фактов из жизни певицы:

У исполнительницы дома аж 9 собак — всех она взяла в приюте;

Родители Арианы Гранде назвали девочку в честь принцессы Орианы из мультика Felix the Cat;

Ведёт ЗОЖ, веган;

Любимая книга Арианы Гранде — «Гарри Поттер», фильм — «Брюс всемогущий», телешоу — «Сплетница», сингл — Beautiful Агилеры.

В честь Дня рождения Арианы Гранде предлагаем послушать ТОП-5 ее самых лучших песен:

Ariana Grande - 7 rings

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Ariana Grande - thank u, next

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Ariana Grande - Into You

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Ariana Grande - no tears left to cry

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Ariana Grande - 34+35

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