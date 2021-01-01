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День рождения Арианы Гранде: ТОП-5 лучших клипов певицы

Сегодня одной из самых популярных певиц современности исполняется 28 лет.
День рождения Арианы Гранде: ТОП-5 лучших клипов певицы
День рождения Арианы Гранде: ТОП-5 лучших клипов певицы
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Billboard назвал Ариану Гранде самой продуктивной исполнительницей последнего десятилетия, а Forbes включил в сотню самых высокооплачиваемых артистов. За жизнью звезды в Instagram следит более 240 млн. подписчиков(!) по всему миру. Каждая ее песня - хит, который набирает сотни миллионов прослушиваний. 

Несколько интересных фактов из жизни певицы:

  • У исполнительницы дома аж 9 собак — всех она взяла в приюте;
  • Родители Арианы Гранде назвали девочку в честь принцессы Орианы из мультика Felix the Cat;
  • Ведёт ЗОЖ, веган;
  • Любимая книга Арианы Гранде — «Гарри Поттер», фильм — «Брюс всемогущий», телешоу — «Сплетница», сингл — Beautiful Агилеры.

В честь Дня рождения Арианы Гранде предлагаем послушать ТОП-5 ее самых лучших песен:

  • Ariana Grande - 7 rings 

  • Ariana Grande - thank u, next 

  • Ariana Grande - Into You

  • Ariana Grande - no tears left to cry

  • Ariana Grande - 34+35

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Теги: Ариана Гранде
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Источник: Ivonа bigmir)net

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