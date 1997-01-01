Дантес выпустил первый сольный альбом
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Бывший участник дуэта «Дантес и Олейник» на своей странице в Инстаграм опубликовал пост, в котором сообщил, что записал свой первый сольный альбом под названием «Твоя любимая музыка». По словам артиста, в альбоме представлены песни разных стилей.
«Мой первый альбом — это синергия всей той музыки, на которой я рос, и которая мне нравилась. Сегодня я слушал рок, завтра — жуткую попсу, послезавтра — классику, да и вообще мог слушать всё это в один день и час. Я надеюсь, что этот альбом отзовётся у каждого внутри, потому что в нем собрано все, на чем мы росли. Это не альбом ностальгии, не плейлист с разной музыкой. Все, что в альбоме, то, какой я есть… То холерический, то веселый, то грустный, то романтичный, то дерзкий — это я», - написал певец.
Также Дантес заявил, что его песни написаны о личном опыте, пережитом начиная с 2008 года и по сегодняшний день, а сам плейлист подходит для прослушивания в дороге.
«Я обычно слушаю музыку только в дороге, поэтому мой альбом такой. Его отлично слушать, например, пока едешь на море, но и ворваться под него не грех», - написал он.
Отметим, что в альбоме есть треки, которые были написаны самим Дантесом. Также певец сочинил маленькую гитарную партию.
Песни которые вошли в альбом «Твоя любимая музыка»:
- Intro
- Другая музыка
- Книжки мишки
- Блин
- Бьет по глазам
- Sasha
- Девочка
- Сука
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