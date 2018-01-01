Певица Анна Тринчер уверена, что в ее авторском треке “БЛА БЛА БЛА” многие девчонки найдут что-то, перекликающееся с собственными неудавшимися лавстори. Тем более, что и в ее жизни был подобный “персонаж”.

Анна Тринчер презентует клип и макси-сингл “БЛА БЛА БЛА” пресс-служба

Анна Тринчер: «Как-то моего внимания очень активно добивался классический “мальчик-пай”. Он говорил мне так много красивых слов… А мне хотелось действий с его стороны! На этой ноте мы и попрощались. Я вспомнила эту историю, поняла, что это крутой сюжет для песни — и решила представить во втором куплете, что было бы, если он реально изменился по моей “просьбе” спустя время».

Песня получила и визуализацию от модного украинского клипмейкера Германа Ненова, идея видео принадлежит ему. Клип, созданный благодаря Finegold Production, снят в популярной среди тинейджеров эстетике K-POP. В По сюжету, Аня объединяет всех девушек, которых бросил ее бывший парень, в большую девичью тусовку, начинающую дружить против него. По задумке в подарок от бывшего каждой из девочек остается что-то на память, Ане достался самокат Micro.ua Подружками по площадке стали участницы продюсерского центра Babyphotostars. Девочки искусно вжились в роль и с легкостью исполнили все поставленные задачи режиссера. Одной из «фишек» видео стали съемки в студии виртуальной реальности, а на второй локации в сети кинотеатров multiplex снимали любовные перипетии героев.

Анна Тринчер презентует клип и макси-сингл “БЛА БЛА БЛА” пресс-служба

Анна Тринчер презентует клип и макси-сингл “БЛА БЛА БЛА” пресс-служба

Образ девочек в кадре дополнил бренд детской и подростковой обуви weestep.

Герман Ненов: «Хотелось показать Аню разной: и дерзкой, и сексуальной, и смешной. Ее возраст и активная аудитория слушателей и зрителей это позволяют: Тринчер — девушка без ограничений, живущая на полную! С ней максимально легко работать, она быстро выполняет режиссерские задачи. Ане достаточно задать определенное состояние — и не отвлекать подсказками: она все сделает сама!»

Анна Тринчер презентует клип и макси-сингл “БЛА БЛА БЛА” пресс-служба

Вместе с клипом выходит и макси-сингл “БЛА БЛА БЛА”: кроме самого трека, в него попала рок-версия, а также — новый танцевально-летний вариант хорошо известной “Love Story”.

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