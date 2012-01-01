УЕФА запретил футболистам трогать бутылки на Евро-2020

На одной из пресс-конференций в ходе Евро-2020 Криштиану Роналду одним жестом принес убытки спонсорам.

Криштиану Роналду и Андрей Ярмоленко instagram.com

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Португальский футболист Криштиану Роналду убрал со стола бутылки с Coca-Cola. Сперва он неодобрительно окинул их взглядом, а затем и вовсе убрал со стола, достал бутылку с водой и сказал в камеру: «Пейте воду!» Такая выходка знаменитости привела к потере компанией Coca-Cola около $ 4 млрд.

Аналогичное сделал с бутылками итальянский футболист Мануэль Локателли, а французский футболист Поль Погба убрал со стола пиво.

Отличился и украинский спортсмен Андрей Ярмоленко, который не поддержал своих соперников. Он поставил Coca-Cola и Heineken перед собой и забавно обратился к спонсорам Евро: «Свяжитесь со мной». Видео этого эпизода в социальных сетях стало вирусным.

Судя по всему, спонсоров Евро-2020 возмутили эти поступки.

«УЕФА напомнил всем участникам турнира, что спонсорские сделки являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе, в том числе женского и детского», - дает заявление организаторов Евро Reuters.

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