День рождения Дмитрия Комарова: как празднует телепутешественник

Телеведущий уже успел похвастаться подарком от супруги Александры Кучеренко.

Сегодня автор и ведущий проекта «Мир наизнанку» на «1+1» Дмитрий Комаров празднует свой День рождения. Ему исполняется 38 лет.

В этом году главный путешественник страны решил отметить этот день в Украине и вместе с супругой Александрой Кучеренко отправился в Одессу. В прочем, в прошлом году на день рождения Дмитрия, пара отдыхала в Одессе.

В своем микроблоге Дмитрий Комаров опубликовал фото с необычным тортом, который подарила ему Александра.

«Ура, взял 1 выходной и поехали с Сашей отдохнуть в Одессу. Жена подарила потрясающий торт в форме планеты, по которой я шагаю с рюкзаком», - подписал фото телеведущий.

Что подарила Дмитрию Комарову на день рождения жена пресс-служба

«Где я храню впечатления? Всё то, что осталось за кадром, хранится на моем «сервере» в голове. Всё время приходится искать новое свободное пространство. С моей работой за 20 лет я пережил столько, что хватит уже на многотомник, а не одну книгу. Только писать её сейчас некогда - сделаю это когда-нибудь потом, на даче, которую построю в Карпатах».

Дмитрий отметил, что не ощущает возраста и по-прежнему чувствует себя как и 20 лет назад. За годы путешествий он посетил так много экзотических уголков планеты и испытал на себе столько разных профессий, пережил так много экстремальных приключений, что удивить его становится все сложнее. Тем не менее, как признался Дмитрий, все пережитые впечатления он хранит в памяти, чтобы когда-нибудь выпустить книгу:

Телеведущий не раз упоминал, что самый лучший подарок для него – это эмоции. Дмитрий вспомнил, как его поздравляли близкие в детстве и рассказал, что любил получать в подарок, когда был маленьким:

«Я с детства увлекаюсь фотографией и журналистикой, поэтому всегда был очень рад, когда мне дарили новую модель фотоаппарата «Киев» с завода «Арсенал», «Смену» или «Зенит». Любил получать в качестве подарка пленки, химреактивы. С этим были связаны и мои дальнейшие мечты о подарках. Еще моя семья знала, что лучше всего дарить мне эмоции. Бывало, что на День рождения я получал в подарок неожиданную путевку в туристическое место. Так, например, я оказался в Шарм-Эль-Шейхе по системе «все включено», побывал Черногории».

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.