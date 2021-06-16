Бренд Victoria's Secret решил отказываться от «ангелов»

Теперь модный бренд будут представлять женщины, отличающиеся «достижениями, а не формами».

Всемирно известные модели, которые десятилетиями были «ангелами» Victoria's Secret, оказались без работы. Бренд нижнего белья решил запустить новую кампанию с участием знаменитых женщин, которые «отличились своими достижениями, а не формами». Об этом сообщает издание The New York Times.

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Новыми лицами Victoria's Secret станут футболистка и активистка за гендерное равенство Меган Рапино, китайско-американская представительница лыжного фристайла Эйлин Гу, модель, адвокат и защитница инклюзивности Палома Эльзессер, индийская актриса и модель Приянка Чопра Джонас, трансгендерная модель Валентина Сампайо, модель и беженка из Южного Судана Адут Акеч, журналистка и фотограф Аманда де Кадене. Создатели бренда в качестве лозунга для новой компании выбрали фразу «Чего хотят женщины».

«Когда мир менялся, мы слишком медленно реагировали. Нам нужно было перестать думать о том, чего хотят мужчины, и начать думать о том, чего хотят женщины», - заявил генеральный директор компании Мартин Уотерс.

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