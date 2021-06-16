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Бренд Victoria's Secret решил отказываться от «ангелов»

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Теперь модный бренд будут представлять женщины, отличающиеся «достижениями, а не формами».
Бренд Victoria's Secret решил отказываться от «ангелов»
Бренд Victoria's Secret решил отказываться от «ангелов»
Getty images

Всемирно известные модели, которые десятилетиями были «ангелами» Victoria's Secret, оказались без работы. Бренд нижнего белья решил запустить новую кампанию с участием знаменитых женщин, которые «отличились своими достижениями, а не формами». Об этом сообщает издание The New York Times.

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Новыми лицами Victoria's Secret станут футболистка и активистка за гендерное равенство Меган Рапино, китайско-американская представительница лыжного фристайла Эйлин Гу, модель, адвокат и защитница инклюзивности Палома Эльзессер, индийская актриса и модель Приянка Чопра Джонас, трансгендерная модель Валентина Сампайо, модель и беженка из Южного Судана Адут Акеч, журналистка и фотограф Аманда де Кадене. Создатели бренда в качестве лозунга для новой компании выбрали фразу «Чего хотят женщины».

 «Когда мир менялся, мы слишком медленно реагировали. Нам нужно было перестать думать о том, чего хотят мужчины, и начать думать о том, чего хотят женщины», - заявил генеральный директор компании Мартин Уотерс. 

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Теги: Victoria's Secret
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Источник: ivonа bigmir)net

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