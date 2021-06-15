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Дмитрий Комаров показал эксклюзивные фото в честь дня рождения Александра Дмитриева

Комментариев: 4
Дмитрий Комаров поздравил с днем рождения оператора «Мира наизнанку» Александра Дмитриева.
Дмитрий Комаров показал эксклюзивные фото в честь дня рождения Александра Дмитриева
Дмитрий Комаров показал эксклюзивные фото в честь дня рождения Александра Дмитриева
instagram.com/komarovmir

Главный путешественник страны Дмитрий Комаров поделился эксклюзивными фото со съемок популярного шоу «Мир наизнанку». Таким образом он поздравил с Днем рождения своего друга и коллегу Александра Дмитриева.

«Человек, глазами которого вы больше 10 лет видите «Мир наизнанку». Замечательный оператор, суперпрофи, но главное - человечище! Сане можно доверить любой вопрос, он никогда не придаст и не обманет. Образец спокойствия, адекватности, силы, мужественности и выносливости. Человек, достойный только самого лучшего! Давайте поздравим Сашу Дмитриева! УРА», - написал в своем Instagram Дмитрий Комаров.

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В своих stories Дмитрий Комаров показал самые яркие кадры со съемок проекта, которые демонстрируют, в  каких экстремальных условиях Дмитриеву удавалось снимать  выпуски «Мира наизнанку». Не обошлось и  без юмора: например, фото Александра в смешном костюме во время карнавала в Рио.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии:

Также  телеведущий впервые показал снимки Александра Дмитриева в непальской больнице, когда тот повредил коленную чашечку и его в срочном порядке прилетел заменить другой оператор - Александр Шилов. 

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Кроме того, Комаров в своем Instagram показал, как присоединились к поздравлениям поклонники «Мира наизнанку», отметив профессионализм именинника, и поблагодарили за интересные выпуски программы.

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Теги: Дмитрий Комаров, Мир наизнанку, Александр Дмитриев
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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Анатолий    15.06.2021, 20:39
Оценка:  +22
Анатолий
БМ, навчіть своїх співробітників російської, читати ж соромно! ПрИдатели бісові!
гость  (аноним)  15.06.2021, 19:11
Оценка:  +1
гость
Димка-грамотей - прИдаст пишется через Е в данном контексте. Пешы исчо...
гость  (аноним)  15.06.2021, 17:56
Оценка:  0
гость
Саню с Днём варенья ! Здоровья, Счастья и Удачи! Димoну тоже всего наилучшего! Ребят, вы молодцы! Всего вам самого хорошего! И пусть Боженька хранит вас!
гость  (аноним)  15.06.2021, 17:34
Оценка:  0
гость
Это его бойфренд?
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