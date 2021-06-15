Дмитрий Комаров показал эксклюзивные фото в честь дня рождения Александра Дмитриева
Главный путешественник страны Дмитрий Комаров поделился эксклюзивными фото со съемок популярного шоу «Мир наизнанку». Таким образом он поздравил с Днем рождения своего друга и коллегу Александра Дмитриева.
«Человек, глазами которого вы больше 10 лет видите «Мир наизнанку». Замечательный оператор, суперпрофи, но главное - человечище! Сане можно доверить любой вопрос, он никогда не придаст и не обманет. Образец спокойствия, адекватности, силы, мужественности и выносливости. Человек, достойный только самого лучшего! Давайте поздравим Сашу Дмитриева! УРА», - написал в своем Instagram Дмитрий Комаров.
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В своих stories Дмитрий Комаров показал самые яркие кадры со съемок проекта, которые демонстрируют, в каких экстремальных условиях Дмитриеву удавалось снимать выпуски «Мира наизнанку». Не обошлось и без юмора: например, фото Александра в смешном костюме во время карнавала в Рио.
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Также телеведущий впервые показал снимки Александра Дмитриева в непальской больнице, когда тот повредил коленную чашечку и его в срочном порядке прилетел заменить другой оператор - Александр Шилов.
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Кроме того, Комаров в своем Instagram показал, как присоединились к поздравлениям поклонники «Мира наизнанку», отметив профессионализм именинника, и поблагодарили за интересные выпуски программы.
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