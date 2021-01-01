Авто, переехавшее утят в Киеве, принадлежит Лилии Подкопаевой

В Киеве водитель Mercedes задавил перебегающих дорогу утят.

Лилия Подкопаева instagram.com/podkopayeva_official

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Инцидент запечатлели на видео и выставили в Сеть, где на водителя посыпалась масса возмущения. На кадрах видно, что авто движется с минимальной скоростью, поэтому водитель мог затормозить и дать утятам перейти дорогу. Выяснилось, что номерной знак, засветившийся на видеоролике, принадлежит знаменитой украинской гимнастке Лилии Подкопаевой.

Однако у Подкопаевой другая марка машины - Lexus. Именно на этот внедорожник и зарегистрированы номера «АА9669СС». Как оказалось, в момент совершения наезда на маленьких утят знаменитость находилась со своей семьей в США. Об этом Лилия написала на своей странице в Инстаграм.

«В день инцидента я находилась в тренировочном гимнастическом лагере в штате Теннесси. Каким образом мой номерной знак автомобиля Lexus попал к злоумышленникам и используется автомобилем Mercedes – мне непонятно. По этому поводу, я буду обращаться к Национальной полиции. Мои юристы сейчас изучают этот вопрос», – пишет гимнастка.

Подкопаева отметила, что в ситуации никто не разобрался, но ее семья получила много сообщений с угрозами и осуждением.

Звезда решила обратиться в полицию по данной ситуации, и теперь ее юристы изучают этот вопрос.

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