Лесю Никитюк взломали в Инстаграм: пикантные фото и переписки

Украинская телеведущая Леся Никитюк стала жертвой кибератак.

Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Эксперт раскрыл секрет идеальных причесок Винника и Поплавского

Хакеры взломали инстаграм-страницу Леси Никитюк, и опубликовали несколько постов от ее имени. Неизвестные поделились пикантным снимком знаменитости, где она позирует в нижнем белье, угрожали фолловерам и обнародовали скрины диалога телезвезды с главным героем романтического реалити-шоу «Холостяк 11» Михаилом Заливакой.

Более того, на главное фото профиля злоумышленники поставили изображение известного украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Хакеры взломали инстаграм-страницу Леси Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники сразу же заподозрили неладное, и начали обсуждать в комментариях возможный взлом аккаунта Никитюк.

«Лесю взломали походу». «Зачем такое делать? Господи, тот кто взломал с головой явно не дружит». «О, боже. Що тепер буде».

На странице своей собаки по кличке Рафаэль Леся подтвердила опасения фанатов о том, что ее страницу взломали, и призвала фолловеров не читать посты хакера.

«Я так понимаю, что меня взломали... Вздремнула я после съемки... Сейчас мой SMMщик работает над этим. Пожалуйста, не обращайте внимание на то, что сейчас поститься на моей странице, дети не читайте матюков. Я примерно понимаю, кто это сделал. И хочу обратиться к тебе: Если ты думаешь, что после всех твоих сообщений, цветов и моментов дурацких, я обращу на тебя внимание, то этого не будет. Мы сейчас вернем мой инстаграм и все будет нормально. Просто хотя бы маму мою заблокируй, чтобы она не читала», - заявила Никитюк.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.