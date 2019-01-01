Арми Хаммер поехал лечиться от наркомании и сексуальных излишеств

Американский актер Арми Хаммер отправился на лечение в рехаб после секс-скандала и обвинений в изнасиловании.

Арми Хаммер gettyimages.com

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В СМИ появилась информация о том, что Арми Хаммер отправился в рехаб. По данным инсайдеров, он зарегистрировался в одном из лечебных центров во Флориде. Знаменитость планирует пройти курс по поводу проблем с наркотиками, алкоголем и сексом.

Близкий друг актера заверил, что Арми «стремится к выздоровлению и хочет сохранить опеку над своими детьми».

Также Арми Хаммер отказался от нескольких съемок, сославшись на то, что хочет больше времени проводить со своими детьми.

Напомним, что сразу несколько бывших подружек обвиняют Хаммера в домогательствах, несоблюдении условий в БДСМ-сессиях и токсичном поведении. Например, одна из его любовниц рассказала, что он вырезал на ее теле свои инициалы. Более того, в Сети появились скриншоты, где Арми в переписке с девушками делился своими фантазиями о каннибализме и изнасилованиях в постели.

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