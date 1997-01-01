Брат Арианы Гранде обручился с бойфрендом

Старший брат Арианы Гранде Фрэнки обручился с бойфрендом в присутствии членов семьи.

Фрэнки Гранде gettyimages.com

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38-летний американский танцор Фрэнки Гранде объявил о помолвке со своим бойфрендом, актером Хейлом Леоном. Как оказалось, Фрэнки организовал вечеринку в честь четвертой годовщины своего трезвого образа жизни, куда пригласил Хейли. Помолвку брат Арианы создал с помощью виртуальной реальности.

«Это был такой прекрасный, прекрасный момент. Хейл был очень удивлен, и мы оба начали плакать от радости. Я работал над тем, чтобы сделать ему предложение в виртуальной реальности более года, и это было совершенно захватывающе для нас обоих», – рассказал Фрэнки.

Фрэнки рассказал, что родители хорошо относятся к их роману. Особенно хорошие отношения у Леона сложились с бабушкой Гранде.

Напомним, что пара познакомилась в одном из танцевальных баров Лос-Анджелеса в 2019 году. Их встречу Фрэнки назвал «любовью с первого танца».

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