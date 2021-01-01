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Камалия вакцинировалась от COVID-19 и рассказала, как себя чувствует

Украинская певица Камалия сделала первую прививку от COVID-19.

Камалия
Камалия
gettyimages.com

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Популярная исполнительница Камалия на своей странице в Инстаграм в прямом эфире рассказала, что сделала прививку от COVID-19 в одной из киевских клиник препаратом Pfizer. По словам знаменитости, после вакцинации чувствовалось легкое головокружение и жажда, однако спустя полчаса состояние улучшилось.

«Чувствую легкое головокружение и хочется пить. Врачи попросили подождать хотя бы полчаса и понаблюдать за самочувствием сразу. Находиться в больнице это время мне было бы некомфортно, поэтому посидела в машине рядом. Поняла, что все хорошо — и еду дальше!» – поделилась певица сразу после процедуры.

Как оказалось, Камалия сделала прививку из-за необходимости, поскольку в ближайшее время она собирается в Германию на презентацию англоязычной версии своего хита «Танцую». А сейчас в страны ЕС пускают только вакцинированных иностранцев.

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Теги: Камалия, вакцина коронавирус, вакцинация, коронавирус, коронавирус COVID-19
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Источник: ivonа bigmir)net

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