Тина Кароль продает автограф в виде цифрового отпечатка пальца

Необычный лот артистка выставит на аукцион.

Во вторник, 8 июня, знаменитая украинская исполнительница, ведущая проектов «Танцы со звездами» и «Липсинк батл» Тина Кароль объявила о намерении продать на аукционе собственный отпечаток пальца.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость рассекретила, что выставила на аукцион свой цифровой автограф. Полученные средства от необычного NFT-лота пойдут на развитие музыкального проекта Кароль – «Молодая кровь». Это будет новый альбом артистки, в который войдут дуэты с молодыми исполнителями. Ожидается, что премьера «Молодой крови» состоится на День Независимости Украины.

«На аукцион будет выставлен уникальный цифровой автограф в виде моего отпечатка пальца. Этот NFT лот объединяет два мира - музыкальный и токенизированный. Цифровое и аналоговое искусство стирает границы. Полученные средства будут переданы для развития моего музыкального проекта «Молода кров». «Молода кров» - будущий украиноязычный альбом. В него войдут дуэты с молодыми исполнителями, звездами, чья популярность неуклонно растет, и совсем новыми артистами. Миссия проекта «Молода кров» открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на украинскую молодую поп-культуру. Это проект воссоединения и единства, поэтому его выход приурочен к 30-той годовщине Независимости Украины», - анонсировала Кароль.

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