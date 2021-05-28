В 2021 году пройдет еще одно «Евровидение» в режиме онлайн
Песенный конкурс «Евровидение 2021» получил продолжение. Организаторы решили порадовать фанов онлайн-концертами на официальном ютуб-канале «Евровидения».
Читай также: В Сети показали, как выглядит девушка Дамиано Давида из Måneskin
Так, уже сегодня, 28 мая, покажут первый из них. В 22:00 по киевскому времени состоится трансляция резервных видео полуфиналистов конкурса. А в субботу в это же время мы увидим записи выступлений финалистов, в том числе и ролик группы Go_A.
Отметим, что все участники конкурса записывали резервные видео репетиций на случай, если они не смогут выступить вживую и-за коронавируса. Ведущей трансляции станет финская певица Кристу Сигфридс, которая принимала участие в «Евровидении» в 2013 году.
Смотрите видеоанонс онлайн-концертов «Евровидения 2021»:
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Солистка Go_A рассказала, как чуть не умерла в детстве
- Рекорды «Евровидения»: Какие артисты вошли в историю конкурса
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил