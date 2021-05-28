Организаторы конкурса покажут резервные видео участников «Евровидения 2021».

В 2021 году пройдет еще одно «Евровидение» в режиме онлайн Getty images

Песенный конкурс «Евровидение 2021» получил продолжение. Организаторы решили порадовать фанов онлайн-концертами на официальном ютуб-канале «Евровидения».

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Так, уже сегодня, 28 мая, покажут первый из них. В 22:00 по киевскому времени состоится трансляция резервных видео полуфиналистов конкурса. А в субботу в это же время мы увидим записи выступлений финалистов, в том числе и ролик группы Go_A.

Отметим, что все участники конкурса записывали резервные видео репетиций на случай, если они не смогут выступить вживую и-за коронавируса. Ведущей трансляции станет финская певица Кристу Сигфридс, которая принимала участие в «Евровидении» в 2013 году.

Смотрите видеоанонс онлайн-концертов «Евровидения 2021»:

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