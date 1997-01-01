Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли по делу об опеки над детьми

Американский актер Брэд Питт выборол у Анджелины Джоли равные права на детей.

Брэд Питт и Анджелина Джоли gettyimages.com

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Бывшие возлюбленные Брэд Питт и Анджелина Джоли пять лет судились за опеку над их шестью детьми. Частный судья Джон Удеркирк подробно рассмотрел дело – выслушал показания свидетелей, психологов, пообщался с детьми. Он постановил, что экс-супруги имеют равные права на опеку над шестью детьми.

«Судебный процесс длился много месяцев, и нашлось достаточно свидетелей, которые в течение этого времени взаимодействовали с их детьми. Так что решение было основано на этом», — сообщил источник.

По данным инсайдера, Брэд Питт счастлив, что после стольких лет добился совместной опеки.

«Он чувствует огромное облегчение. Его единственная цель — проводить как можно больше времени с детьми».

Однако Анджелина Джоли не согласна с решением судьи и планирует продолжать свою юридическую борьбу.

«Совместная опека — это не то, против чего возражает Анджелина. Были и другие вопросы, вызывавшие озабоченность. Однако судебное разбирательство закрыто», — сказал инсайдер.

Напомним, что на развод Джоли подала в 2016 году после двух лет брака.

Брэд Питт и Анджелина Джоли gettyimages.com

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