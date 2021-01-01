Пісенний конкурс Євробачення — подія європейського масштабу, за якою стежать навіть ті, кому не близька сучасна музика. Бо де ще можна вболівати за свою країну і долучитися до вибору переможця?

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Україну представляє гурт Go_A. До початку Євробачення Україна не входила в топ-10 можливих переможців, але в півфіналі Go_A «наробили шуму» і настільки вразили європейських глядачів та експертів, що зараз їх вважають четвертим фаворитом на перемогу. Трійка претендентів на перемогу від FAVBET: Італія, Франція і Мальта.

Найбільші шанси на перемогу у італійського гурту Maneskin з піснею “Zitti E Buoni”. На другому місці — мальтійська співачка Destiny з композицією “Je Me Casse”. Також у трійці лідерів французька співачка Барбара Праві, що виступатиме з піснею “Voila”. Серед них варто особливо відзначити італійців, адже не так часто рок-пісня має реальні шанси на перемогу в поп-конкурсі.

GO_A - серед фаворитів на перемогу у Євробаченні, - FAVBET Прес-служба

Фінал Євробачення відбудеться цієї суботи 22 травня у Роттердамі на Ahoy Arena. Будь всередині Євробачення та вболівай за Україну з FAVBET.

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