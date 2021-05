Нове ім’я в українській музиці: Vova Zion презентував сингл про недоліки суспільства

Vova Zion презентував сингл WWW (Whole Wide World).

Vova Zion, український автор-виконавець, презентував дебютний концептуальний інді-рок трек «WWW (Whole Wide World)». Сингл уже доступний для прослуховування на всіх музичних платформах, а також на YouTube. Пісня увійде до майбутнього альбому музиканта «Selfie-Portrait», що побачить світ уже 1 червня цього року.

«Кожен злодій — святий, і він вчить нас, як молитися…» Так говорить Vova Zion про ідею та месседж свого дебютного релізу. Пісня «WWW (Whole Wide World)» — це сповідь людини, яка живе соціальними мережами, але крізь «бульбашку щастя» все-таки бачить бруд, недосконалість та лицемірство суспільства. За допомогою своєї музики автор хоче показати всі пороки суспільства, звернути увагу на давно забуті у наш час відчуття і цінності.

Цим темам автор присвятив цілу платівку «Selfie-Portrait», яка включатиме 9 пісень, написаних англійською, українською та російською мовами. Сам Vova Zion називає майбутній альбом спробою проаналізувати сучасність крізь власний світогляд. Соціальні мережі, модні тенденції та вічні філософські теми стали лейтмотивом релізу.

Цікаво, що обкладинкою до релізу «WWW (Whole Wide World)» музикант обрав своє дитяче фото з мамою, зняте в луна-парку — як символ невинного і наївного світосприйняття, якого часом так не вистачає сучасному досить меркантильному суспільству.

Серед музичних джерел натхнення автор називає легендарні поп і рок-гурти та виконавців: Nine Inch Nails, Alice in Chains, Nirvana, Massive Attack, The Beatles, The Doors, David Bowie та інших. А твори Едгара Аллана По, Вільяма Шекспіра, Джима Моррісона, Генрі Торо, Волт Вітмен та Генрі Лонгфелло стали літературною основою, яка надихнула на цей альбом.

