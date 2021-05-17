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«Евровидение 2021»: В Роттердаме состоялась церемония открытия конкурса

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В каких нарядах участники Go_A прошлись по бирюзовой ковровой дорожке церемонии открытия «Евровидения 2021».
«Евровидение 2021»: В Роттердаме состоялась церемония открытия конкурса
«Евровидение 2021»: В Роттердаме состоялась церемония открытия конкурса
instagram.com/go_a_band

В воскресенье, 16 мая, в стране-хозяйке нынешнего песенного конкурса «Евровидение» состоялась церемония открытия. В нидерландском Роттердаме организовали бирюзовую ковровую дорожку для участников «Евровидения 2021» и членов делегаций. Мероприятие прошло на территории круизного терминала Cruise Terminal Rotterdam.

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Представители Украины появились на церемонии открытия в стильных нарядах. Участники группы Go_A позировали перед камерами в черных костюмах, плащах белого цвета, темных очках и с флагами Украины в руках.

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Отметим, что представителям четырех стран и их командам пришлось пропустить церемонию открытия из-за коронавируса. В делегациях Польши и Исландии сдали положительные тесты на COVID-19. А участников из Румынии и Мальты отстранили из-за того, что они живут в тех же отелях, что и заболевшие. В целях безопасности все другие делегации приехали на мероприятие на отдельном транспорте.

Смотрите полное видео церемонии открытия «Евровидения 2021»:

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Теги: Евровидение, Go_A
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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